«Hasta 1.000 euros mensuales»: esto le cuesta a un hogar de Burgos los retrasos en el título de familia numerosa Fernando San Martín, un padre de Burgos, detalla cómo los retrasos en la expedición de su título de familia numerosa le han impedido acceder a descuentos en matrícula universitaria, transporte, luz y devoluciones de Hacienda

Servicios Sociales, intentó ponerse en contacto con la administración para saber si había retraso o es que él había hecho algo mal al presentar la solicitud. «Ha sido en vano, no obtuve respuesta alguna ni por llamada al 012, ni presentándome presencialmente. He puesto una reclamación por escrito, pero tampoco he obtenido respuesta, ya te advierten de que hay un plazo de tres meses para contestarte», explica San Martín.

Esta familia lleva más de tres meses esperando que se emita su título de familia numerosa, con lo que ello implica, la pérdida de muchas bonificaciones a las que podrían acceder. Desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos confirman que, actualmente, «se están registrando demoras tanto en la tramitación de nuevas solicitudes como en las renovaciones».

Esta situación se debe, según se asegura desde la gerencia, a la «implementación de una nueva aplicación informática, que exige un proceso de adaptación por parte de los ciudadanos y del personal administrativo, especialmente en lo relativo al uso telemático para la presentación y registro de solicitudes».

Se añade, además, desde Servicios Sociales, que el concurso de traslados del personal funcionario de la administración de Castilla y León también ha supuesto «una demora en los plazos establecidos». Los nuevos funcionarios requieren también un periodo de adaptación y aprendizaje del procedimiento y su aplicación.

Las bonificaciones perdidas

Fernando reconoce su estupefacción por esta situación, no es el primer año que renuevan el título. «El año pasado tardaron como dos meses en aprobarlo y mandarlo», recuerda. Es algo que se tiene que hacer a partir de que alguno de sus hijos supere una determinada edad, pero siga dependiendo económicamente de sus progenitores. Pero también siente enfado por la falta de respuesta y empatía de la administración cuando ha pedido algún tipo de ayuda o respuesta.

Sin respuesta desde el servicio de atención al ciudadano de la Junta y sin explicaciones ni ayuda cuando lo ha ido a solicitar presencialmente, Fernando recuerda que esto afecta a la economía de las familias. Resalta que ha perdido la bonificación del 50% en la matrícula de la universidad de uno de sus hijos. «Supone haber pagado unos 350 o 400 euros más», señala.

Igualmente, «tampoco nos podemos beneficiar del descuento del bono social de la luz. Esto implica que pagamos unos 30 o 40 euros más al mes de lo que nos correspondería como familia numerosa», añade. «Tampoco hemos podido acceder a la devolución anticipada de Hacienda, otros 150 euros al mes. El bono de transporte, tampoco lo podemos disfrutar. Los desplazamientos de mi hijo que estudia en Valladolid no están bonificados porque no tenemos el título, ni estos ni otros viajes, claro. Y, por supuesto, tampoco de los descuentos de las entradas», lamenta.

En total, podríamos estar hablando de que este retraso en la expedición del título ha supuesto a esta familia de Burgos unos 1.000 euros al mes sumando el descuento de la matrícula universitaria, los 30 euros al mes del bono social, la devolución anticipada de Hacienda, viajes y entradas. Lo que espera Fernando es que el título se expida con la fecha en la que lo solicitó y pueda iniciar otro periplo burocrático para reclamar algunos de esos descuentos que les correspondían como la matrícula o la devolución anticipada de Hacienda. «Hay otros descuentos que doy por perdidos», asume.

La solicitud presencial retrasa los trámites

Desde la gerencia territorial se pide que la solicitud se presente, preferentemente, a través de la aplicación informática habilitada, aunque también se admite su registro de forma manual. «La mayoría de las familias continúan optando por esta última modalidad, lo que conlleva una ralentización en la tramitación», añaden. En el caso de Fernando San Martín, la presentó por vía telemática.

La administración asegura que el plazo máximo para la resolución del expediente es de un mes, contando desde la fecha de entrada de la solicitud, ya sea presencial o electrónico. San Martín registró la solicitud el 8 de julio y sigue esperando confirmación. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos asegura que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos y evitar perjuicios a las familias, «se ha procedido al refuerzo de la Sección de Familia mediante la incorporación de personal procedente de otras unidades».

El nuevo viaje burocrático cuando reciban el título

Lo que sí se destaca desde la unidad de Familia de Servicios Sociales es que los beneficios derivados del reconocimiento o renovación del título de familia numerosa tienen efecto desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. En el caso de Fernando y su familia, desde el 8 de julio, ya que su título caducaba unas semanas después.

Esta era una cuestión que inquietaba a Fernando y a su familia, un dato que desconocían y que tampoco le han aclarado en las numerosas ocasiones que ha intentado ponerse en contacto con la administración. «Espero que pongan la fecha de expedición del título cuando lo solicité, solo así podré reclamar algunas de las bonificaciones que he perdido. Pero, con todo, estas reclamaciones vuelven a suponer más trámites burocráticos, después de llevar tres meses con este periplo. Estoy cansado y desesperado», reconoce este padre de familia numerosa.

Dónde resolver las dudas

Desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales se aconseja presentar las solicitudes con tiempo de sobra, «en ocasiones se presentan en momentos cercanos al vencimiento de su validez, lo que también ha dificultado su tramitación en tiempo y forma».

Además, se recuerda que la Sección de Familia tiene como función la gestión de expedientes, para resolver dudas o consultas relacionadas con el estado de los expedientes, las familias deberán dirigirse a la Sección de Información, que presta atención, preferentemente, con cita previa.