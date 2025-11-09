BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Manifestación este domingo en las calles de Burgos. JCR

3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta

El portavoz de la plataforma, Juan Antonio Ayllón, ha señalado que defienden a la sociedad» en el «modelo público y equitativo» de la sanidad

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:47

Unas 3.500 personas se han manifestado este domingo en Burgos para reclamar una «sanidad pública 100%» y mostrar su malestar con la Junta de Castilla y León por la «progresiva privatización encubierta» del sistema sanitario. El portavoz de la plataforma convocante, Juan Antonio Ayllón, ha asegurado que defienden a la «sociedad» en su lucha por mantener un «modelo público y equitativo» de atención médica.

Durante la movilización se han coreado lemas como «Las listas de espera desesperan», «Sanidad pública ya», «Más recursos para sanidad», «Hospital, 100% público. Recuperación, ya» o «Privatización rima con corrupción». La pancarta que abría la marcha llevaba escrito: «Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción. Nos va la vida en ello».

Ayllón ha recalcado que «el primer eslabón es la salud» y que es por donde más están «atacando quienes buscan cambiar el modelo de sociedad» hacia «la ley de la selva, en la que sálvese quien pueda». Según ha advertido, estos cambios «se están haciendo de forma subrepticia» y pretenden avanzar hacia un sistema «mercantilizado y desigual», donde la salud se convierta en «un bien de consumo».

Críticas al modelo de Sanidad de la Junta

Respecto al modelo sanitario autonómico, el portavoz ha criticado en Burgos que «la política de la Junta de dejar engordar las listas de espera y aumentar los tiempos para una primera consulta en el médico de familia es una tendencia clara hacia la privatización de la medicina».

«Están intentando cambiar el modelo: dejar un pequeño reducto de sanidad pública para los pobres, así literalmente, como en Estados Unidos. Es que esto es lo que pasa allí. Y luego el que pueda, que pague», ha denunciado Ayllón.

En esta misma línea se ha manifestado acerca del proyecto del Divino Valles que, a su juicio, es «compatible» con la Facultad de Medicina; y no solo es compatible, «sino complementario». Los alumnos necesitan pacientes para aprender, necesitan ver la medicina en directo pero, lamenta, ahí se encuentra «un nicho de negocio», ha concluido.

