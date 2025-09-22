Abren la inscripción del III Congreso Internacional sobre el Cid, que se celebrará en Burgos El encuentro se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre, dentro del marco de la Semana Cidiana

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos, junto con el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, organizan el II Congreso Internacional sobre el Cid 'Rodrigo Díaz en su contexto europeo: ¿la pluma es más poderosa que la espada?', que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el Fórum de la Evolución Humana. La inscripción es gratuita.

Enmarcado en el programa de actividades de la Semana Cidiana, este congreso tendrá como eje principal el estudio de la recepción internacional de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar y sus paralelismos con otros héroes y personajes de la literatura y la historia universal. También se abordarán cuestiones como el proceso de creación y transformación de su figura a lo largo del tiempo, las fuentes documentales, el contexto sociopolítico del periodo, la construcción simbólica del Cid en la historiografía, la política y el imaginario colectivo a través de proyecciones artísticas y audiovisuales.

Conferencias

Las ponencias de esta segunda edición, organizadas en cinco sesiones de comunicaciones, estarán a cargo de expertos de reconocido prestigio como Nora Berend (Universidad de Cambrige), Jon Juaristi (Universidad de Alcalá de Henares), David Porrinas (Universidad de Extremadura) o Simon Doubleday (Hofstra Universidad de Nueva York/ Universidade de Santiago de Compostela), junto a investigadores nóveles. También participarán Fátima Gil Gascón, profesora del área de Comunicación Audiovisual de la UBU, y miembros del área de Historia Medieval, como David Peterson e Iván García, que además son los directores académicos del congreso.

El congreso comenzará el martes, 30 de septiembre, a las 12:00 horas. A continuación, Alejandro García Sanjuan (Universidad de Huelva) impartirá la conferencia inaugural bajo el título 'El Cid, mito nacional de la Reconquista'. La conferencia de clausura, el día 2 de octubre a las 19:00 horas, 'Historia y ficción en el Poema del Cid' estará a cargo de José Luis Corral (Universidad de Zaragoza).