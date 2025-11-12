BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Pagina web de los bonos al consumo de Burgos BC

Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos

Los bonos se ponían a la venta este miércoles a las 10 horas de la mañana y las colas virtuales superaban las 5.000 personas

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:55

Los bonos al consumo de Burgos de la campaña 2025 se han agotado en poco más de una hora desde que se pusieran a la venta este miércoles 12 de noviembre. Como en años anteriores, la expectación por conseguir estos descuentos ha provocado largas colas virtuales en la plataforma habilitada por el Ayuntamiento, www.bonosburgos.es, con picos de más de 5.000 personas intentando acceder al mismo tiempo.

A las 10:00 horas se activaba la compra de los bonos al consumo, y antes de las 11:30 ya no quedaba disponible ninguno de los destinados a establecimientos de hostelería y comercio. Este año, la iniciativa cuenta con 535 establecimientos adheridos, diez más que en la pasada edición, entre comercios de todo tipo y locales hosteleros.

En total, el Consistorio ha destinado 1,4 millones de euros a esta nueva edición del programa, de los que 1.260.000 euros se dirigen al comercio,con 252.000 bonos, y 140.000 euros a la hostelería, lo que equivale a 28.000 bonos de cinco euros cada uno. En ambos casos, el consumidor aporta diez euros en cada compra mínima de quince, mientras que el Ayuntamiento asume los cinco restantes.

La campaña, nacida en 2022, estará vigente hasta el 10 de diciembre, con una segunda fase de reaprovechamiento de bonos no utilizados entre el 11 y el 17 de diciembre. Los usuarios deberán presentar su DNI al usar los bonos para verificar que son los titulares de los mismos, ya que estos son personales e intransferibles.

Este año, la adquisición de los bonos al consumo se han desarrollado sin ningún problema en la plataforma proporcionada por el Ayuntamiento de Burgos.

Además, se ha destacado el éxito de la campaña y la respuesta masiva de los burgaleses, que un año más han demostrado su compromiso con el comercio local y la hostelería de la ciudad.

