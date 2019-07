Aguirre: «Me gustaría que la salud del Camino fuera un poco mejor, pero tampoco quiero que muera de éxito» Jesús Aguirre, en el vestíbulo del Albergue Municipal de Peregrinos. / CC Día de Santiago Apóstol El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos espera que el Jacobeo 2021 se celebre «en condiciones» y que el itinerario cultural «sea divulgado como una ruta de peregrinación, de Historia, de Arte, de solidaridad y abierta al mundo y a Europa» CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 25 julio 2019, 08:24

Jesús Aguirre cumple una década al mando de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, una organización formada por 600 socios y fundada en 1987 que defiende los intereses y lucha por la promoción de la ruta jacobea a su paso por tierras burgalesas. Defiende que el Camino Francés «es el gran río en el que fluyen» el resto de itinerarios ligados a la capital gallega y espera que el 2021, Año Santo Compostelano, sirva para impulsar el Camino.

- ¿La ruta francesa del Camino de Santiago goza de buena salud?

- Me gustaría que su salud fuera un poco mejor, pero tampoco quiero que se muera de éxito. Hay que esperar dos años, a 2021, porque creo que la celebración del Año Santo Compostelano será un revulsivo para el Camino. Además, en Burgos confluirá con el octavo centenario de la Catedral y en Castilla y León con los 500 años de la Batalla de Villalar.

- ¿Ya están preparando la celebración del Año Santo Compostelano?

- No, todavía no. No es que quede mucho, pero nosotros queremos ver lo que hacen la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de la capital para coordinar todo un poco. Nuestra capacidad es más limitada, pero lo celebraremos como se merece después de once años del último Jacobeo. Además, será interesante coordinarse con otras actuaciones que se hagan en 2021 para celebrar el octavo centenario de la Catedral.

- ¿Qué esperan del 2021?

- Que se celebre en condiciones y que el Camino sea divulgado como una ruta de peregrinación, pero también de Historia, de Arte, de solidaridad, de conexión y abierta siempre al mundo y a Europa.

Jesús Aguirre, en la puerta del Albergue Municipal de Peregrinos. / CC

- ¿Qué puntos fuertes tiene la ruta jacobea a su paso por la provincia?

- Unos pueblos muy bonitos. Hay localidades como Redecilla del Camino, Belorado o Villafranca Montes de Oca, que fue la sede de la antigua diócesis de Oca. También está el hito de San Juan de Ortega, un monumento al Camino de Santiago y la veneración del santo, que está muy vinculado a la ruta. O la ciudad de Burgos con todos los edificios que la jalonan, desde la Real y Antigua de Gamonal al Hospital del Rey. Por otro lado, en la España despoblada, el Camino de Santiago contribuye a asentar población.

- ¿Y cuáles son los débiles?

- La señalización del itinerario en Burgos. Queremos que el Camino de Santiago se considere como tal dentro de los tres Patrimonio de la Humanidad de la provincia. La Catedral está ahí y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca tienen su impulso en el Museo de la Evolución Humana, pero ¿qué tiene el Camino? Yo vengo defendiendo que hay que hacer algo como lo que han hecho en Pamplona, un centro de interpretación que ponga en valor la importancia artística y cultural que ha tenido el itinerario de peregrinación en el norte de España y en Burgos. Espero que en algún momento de aquí al 2021 se haga. Además, hay que eliminar vallas publicitarias que afean el Camino, mejorar el pavimiento y tratar de que haya un mayor respeto hacia el.

Más información El Albergue Municipal de Peregrinos da cobijo a 16.000 personas en lo que va de año

- Además del centro de interpretación, ¿qué reivindicaciones tiene la Asociación de Amigos del Camino de Santiago para mejorar la ruta?

- Se están haciendo cosas, pero aún quedan algunas por mejorar. A la Diputación siempre le venimos pidiendo andaderos en puntos problemáticos (desde el cerro de la Oca a Villafría, de Agés a Atapuerca o la entrada al convento de San Antón de Castrojeriz) para que los peregrinos y los transeúntes convivan con el peligro que conlleva caminar con los vehículos. Son zonas que conoce la Diputación y pienso que se podía hacer alguna intervención. También hay que mejorar las entradas a la ciudad de Burgos.

Otros itinerarios

- ¿El auge de otras rutas afecta al Camino Francés?

- Sí, sí que se nota. No hay más que ver las estadísticas para ver que el Camino del Norte o el Portugués están en auge y el Francés se mantiene. Yo no voy a entrar en una carrera competitiva, pero entiendo que el Camino Francés es el gran río al que confluyen el resto, el Camino con mayúsculas y la vía de comunicación abierta a Europa y al mundo.

- En 2015 se fundó la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), ¿qué relación mantienen con ellos?

- Tenemos contacto con ellos y algunos municipios de la provincia forman parte de ella. Ellos y nosotros venimos a defender prácticamente lo mismo, aunque ellos a través de los municipios.