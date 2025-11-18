BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de salud en Capiscol. JCR

Alejandro Vázquez prevé la apertura del nuevo centro de salud García Lorca antes de que acabe noviembre

Sólo quedan flecos vinculados a la empresa constructora y a un gran suministrador externo, mientras que la Administración regional ya ha culminado su equipamiento

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, indicaba este lunes en la clausura del HUB sobre tecnología biosanitaria que el nuevo Centro de Salud García Lorca, Silo, entrará en funcionamiento «antes de que finalice el año»; incluso se atrevió a asegurar que «pueda abrir antes de que acabe el mes» de noviembre, siempre que los plazos se mantengan.

Según ha explicado, el centro podría comenzar a operar en cuestión de semanas si se cierran los últimos trámites pendientes. En lo relativo a la construcción y equipamiento ejecutado por la administración está todo completo. Sin embargo, la fecha concreta es difícil de precisar porque aún faltan «algunos flecos vinculados a la empresa constructora y a un gran suministrador externo». Estos remates son «imprescindibles para garantizar los servicios básicos del edificio» y que no son imputables a la Gerencia Regional.

Vázquez subrayaba que con la apertura del nuevo García Lorca ve cumplido el compromiso dado en su última visita a la ciudad con motivo de la presentación de la campaña de vacunación contra la gripe. El responsable autonómico insistía este lunes en que el proyecto es «de enorme importancia» para él. Recordó que lo ha «peleado desde su concepción hace ya unos años». El Silo es una de las obras sanitarias más esperadas en la zona oeste de la ciudad.

Noticias relacionadas

Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos

Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos

Burgos aprobará de manera definitiva la Ordenanza de Terrazas

Burgos aprobará de manera definitiva la Ordenanza de Terrazas

Cuando abra el nuevo García Lorca, el traslado de personal se planificará de forma escalonada. La relevancia del nuevo centro para este barrio de Burgos y su entorno es enorme. Hasta ahora las consultas y las especialidades se pasaban en un bajo del número 23 de la calle que lleva el nombre del poeta granadino, en unas condiciones muy precarias; incluso se tuvieron que instalar unos barracones de obra en la plaza de Manuel de Falla, en las traseras del centro de salud.

Con este centro se espera mejorar la accesibilidad y reducir tiempos de espera. El proyecto permitirá redistribuir consultas y ampliar servicios. Desde Sanidad recuerdan que es una «inversión estratégica». La fachada del centro ya luce el nombre del centro que se seguirá llamando, por el momento García Lorca pese a que hay voces del vecindario que optan la nomenclatura popular de 'El Silo'

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos
  3. 3 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  4. 4 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  5. 5 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  6. 6 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  7. 7 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  8. 8 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  9. 9 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  10. 10 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Alejandro Vázquez prevé la apertura del nuevo centro de salud García Lorca antes de que acabe noviembre

Alejandro Vázquez prevé la apertura del nuevo centro de salud García Lorca antes de que acabe noviembre