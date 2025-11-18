Alejandro Vázquez prevé la apertura del nuevo centro de salud García Lorca antes de que acabe noviembre Sólo quedan flecos vinculados a la empresa constructora y a un gran suministrador externo, mientras que la Administración regional ya ha culminado su equipamiento

Julio César Rico Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 19:24 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, indicaba este lunes en la clausura del HUB sobre tecnología biosanitaria que el nuevo Centro de Salud García Lorca, Silo, entrará en funcionamiento «antes de que finalice el año»; incluso se atrevió a asegurar que «pueda abrir antes de que acabe el mes» de noviembre, siempre que los plazos se mantengan.

Según ha explicado, el centro podría comenzar a operar en cuestión de semanas si se cierran los últimos trámites pendientes. En lo relativo a la construcción y equipamiento ejecutado por la administración está todo completo. Sin embargo, la fecha concreta es difícil de precisar porque aún faltan «algunos flecos vinculados a la empresa constructora y a un gran suministrador externo». Estos remates son «imprescindibles para garantizar los servicios básicos del edificio» y que no son imputables a la Gerencia Regional.

Vázquez subrayaba que con la apertura del nuevo García Lorca ve cumplido el compromiso dado en su última visita a la ciudad con motivo de la presentación de la campaña de vacunación contra la gripe. El responsable autonómico insistía este lunes en que el proyecto es «de enorme importancia» para él. Recordó que lo ha «peleado desde su concepción hace ya unos años». El Silo es una de las obras sanitarias más esperadas en la zona oeste de la ciudad.

Cuando abra el nuevo García Lorca, el traslado de personal se planificará de forma escalonada. La relevancia del nuevo centro para este barrio de Burgos y su entorno es enorme. Hasta ahora las consultas y las especialidades se pasaban en un bajo del número 23 de la calle que lleva el nombre del poeta granadino, en unas condiciones muy precarias; incluso se tuvieron que instalar unos barracones de obra en la plaza de Manuel de Falla, en las traseras del centro de salud.

Con este centro se espera mejorar la accesibilidad y reducir tiempos de espera. El proyecto permitirá redistribuir consultas y ampliar servicios. Desde Sanidad recuerdan que es una «inversión estratégica». La fachada del centro ya luce el nombre del centro que se seguirá llamando, por el momento García Lorca pese a que hay voces del vecindario que optan la nomenclatura popular de 'El Silo'