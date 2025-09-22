Analizan la obra del escritor Jesús Carazo en una jornada en Burgos

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este martes, 23 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, la primera sesión de 'Esenciales', nuevo ciclo literario dirigido por el escritor y crítico literario José Ignacio García, con el que pretende ofrecer un perfil de nueve escritores de Castilla y León cuyo trabajo narrativo y poético les hace 'esenciales'. De esta manera, García inicia en la capital burgalesa un recorrido literario que le llevará durante los próximos meses por las nueve provincias de Castilla y León compartiendo con el público sus conocimientos sobre la literatura de la Comunidad y sus principales protagonistas.

La nómina de escritores en los que se fija José Ignacio García está compuesta por los siguientes nombres: Jesús Carazo (Burgos); Ignacio Sanz (Lastras de Cuélla); Gregorio Fernández Castañón (Otero de Curueño); Luis Marigómez (Nava de la Asunción); Yolanda Izard (Béjar); Luis García Jambrina (Zamora); Ramón García Mateos (Salamanca); Victoria Pelayo Rapado (Zamora) y Gonzalo Calcedo (Palencia).

La dilatada y reconocida trayectoria, la madurez narrativa demostrada y el bagaje aportado a la etnografía y la cultura de la Comunidad son los argumentos que, en opinión de García, les convierte en autores 'esenciales', independientemente de los premios obtenidos en sus respectivas trayectorias y del sello editorial en el que publiquen su trabajo.

García, que cuenta con una extensa visión panorámica de la narrativa que define la literatura de Castilla y León, en esta ocasión fija su atención en nueve escritores que, pese a su edad, se mantienen en perfecta forma y «tienen aún muchas historias brillantes que contar», en opinión de este especialista, critico, editor, antólogo, gestor cultural, jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León y escritor en ejercicio.

Las conferencias se centrará en la vida y la obra narrativa de nueve autores, nacidos entre 1944 y 1961. Algunos han focalizado su prolífica creatividad en el ámbito de la novela, otros combinan prosa y versos (o incluso ensayo y teatro), y un par de ellos se dedican en exclusiva al relato.

José Ignacio García

Escritor, editor, crítico literario, antólogo, gestor cultural, José Ignacio García (San Sebastián, 1965) es autor de los libros de relatos 'Me cuesta tanto decir te quiero', 'Vidas insatisfechas', 'Entre el porvenir y la nada' (premio Miguel Delibes de Narrativa, 2009), 'La sonrisa del náufrago', 'El secreto de su nombre' (traducido al inglés), 'El cuento que quisiera escribir contigo', 'Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor', 'La memoria de los crisantemos' y 'Donde siempre es invierno.' También es autor de la novela corta 'Mi vida, a tu nombre'. Su obra breve ha sido premiada en numerosos certámenes literarios nacionales e internacionales y aparece en revistas y libros colectivos. En su faceta de crítico literario se prodiga como conferenciante y colabor en esRadio, ABC y La Nueva Crónica de León. Una selección de sus mejores reseñas publicadas hasta entonces en ambos periódicos vio la luz en 2023 en el libro 'Veintiséis soldaditos de plomo'. En abril de 2025 acaba de ver la luz su nueva novela 'El vuelo de los delfines'.

