14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional La Audiencia Provincial ha confirmado las condenas por tráfico de drogas, al igual que el decomiso de vehículos y laboratorios caseros, tras una investigación coordinada entre España y Portugal

Imagen de archivo de una aprehensión de cocaína por parte de la Policía Nacional.

La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado íntegramente las condenas de tres hombres implicados en una red de tráfico de drogas operativa en Burgos y que se extendía a otras zonas de España y Portugal. Se les condena a poco más de 14 años de cárcel entre los tres.

Precisamente la investigación partió de una información que situaba la residencia en Burgos de un hombre que podía formar parte de una organización gallega de traficantes de droga. La finalidad era recepcionar en territorio español grandes cantidades de cocaína, se desconoce la vía de entrada, para distribuirla después por España y Portugal. Se abrió así la investigación y se establecieron las vigilancias policiales sobre esta persona con residencia en Burgos, una investigación y vigilancia que, después, se extendió a otro de los varones condenados.

La sentencia se dictó en septiembre de 2024, y ahora la Audiencia Provincial ratifica la decisión del juzgado de primera instancia y desestima todos los recursos de apelación presentados por los condenados.

La participación de cada uno de los implicados

El tribunal concluyó que S., residente en Burgos, era el principal responsable de coordinar la compra y distribución de cocaína, mientras que C.D. se encargaba de trasladar la droga, manipularla y prensarla en un laboratorio doméstico. A., por su parte, colaboraba como conductor y apoyo logístico en los transportes de droga entre distintas ciudades.

La investigación policial detectó la existencia de laboratorios caseros, donde se cortaba, prensaba y empaquetaba la cocaína, así como sustancias químicas utilizadas en su preparación.

Durante los registros realizados en domicilios, plazas de garaje y naves de los acusados, las fuerzas policiales encontraron múltiples pruebas: cocaína y hachís, productos químicos, básculas de precisión, prensas hidráulicas, licuadoras y envasadoras al vacío.

En uno de los registros, se intervinieron 293 gramos de hachís con una pureza del 38,06% y 8.280 euros en efectivo, además de descubrirse caletas en vehículos para ocultar la droga. La policía también realizó seguimientos y vigilancias, interceptando conversaciones telefónicas de los acusados con autorización judicial, lo que permitió reconstruir la operativa de la red.

Las penas impuestas

La Audiencia ha impuesto siete años, seis meses y un día de prisión a S., más una multa de dos millones de euros. A C.D. le impone seis años y un día de cárcel y una multa también de dos millones. Por su parte, a A. se le condena a un año de prisión y una multa de mil euros.

La sentencia también decreta el comiso de vehículos y bienes vinculados a la actividad delictiva, entre ellos varios coches y motos de alta gama, algunos a nombre de familiares de los acusados que actuaban como testaferros.

La resolución aclara que los vehículos adquiridos con dinero procedente del tráfico de drogas fueron decomisados, mientras que aquellos comprados con recursos lícitos fueron intervenidos para asegurar el pago de la multa impuesta.

Las alegaciones: vulneraciones de derechos

Los defensores de los acusados habían alegado diversas irregularidades, incluyendo supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, errores en la cadena de custodia de la droga y la utilización de pruebas obtenidas mediante fototrampeo en garajes comunitarios.

La Audiencia rechaza todas estas alegaciones, señalando que la investigación se realizó con autorización judicial, respetando el debido proceso y que la eventual eliminación de ciertas pruebas obtenidas irregularmente no afecta al conjunto de evidencias que sustentan las condenas.

Recurso de casación

La sentencia recuerda que los tres condenados pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, en el plazo de cinco días desde la notificación.

Con esta resolución, se da por finalizada una compleja investigación que comenzó con la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Judiciaria portuguesa y que permitió desarticular una red que operaba de manera coordinada entre España y Portugal.

