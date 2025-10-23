Atropella a una niña en Burgos y se fuga: «Dejó a mi hija ahí tirada, es inhumano» La Policía Local ha investigado el suceso, que fue captado por las cámaras de seguridad. La madre de la menor explica que ya se ha identificado la matrícula del coche y se ha comprobado que circulaba por encima del límite de velocidad

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 18:53

A lo largo del año 2024, la ciudad de Burgos registró 76 atropellos, 53 con heridos leves y 13 con heridos graves. La mayoría de estos atropellos, 53, se produjeron en pasos de peatones y diez personas resultaron heridas de gravedad. La calle Vitoria y la avenida Castilla y León son las que más atropellos registraron.

La historia de esta niña de doce años no se ubica en ninguna de estas dos calles, pero sí ocurrió en un paso de peatones de Burgos, concretamente en la calle Santa Bárbara. Fue allí donde un coche, mientras ella cruzaba, la atropelló. El conductor se bajó del vehículo, le preguntó si estaba bien y, rápidamente, al verla consciente, se subió a su coche y abandonó el lugar. Y ahí quedó la menor, tirada en el suelo, con dolor y «mucho miedo».

El conductor se dio a la fuga

El suceso ocurrió hace unas semanas en la ciudad de Burgos, la semana del 6 de octubre. Esta menor salía del colegio y, sobre las 14.35 horas, cruzaba por un paso de peatones de la calle Santa Bárbara, viniendo desde la plaza Lavaderos. Fue en ese punto donde un coche la golpeó mientras cruzaba. El conductor se bajó, le preguntó si estaba bien mientras estaba tirada en el suelo y, posteriormente, se montó en su coche y abandonó el lugar.

«No es un tema de reparación civil, es un tema de humanidad» Madre de la niña atropellada

Fueron dos mujeres que estaban en el lugar quienes acudieron a ayudar a la niña. Lo que más sentía era dolor en un hombro y mucho miedo. El susto fue «muy grande», explican fuentes de la familia. Aun así, llegó sola hasta casa, dolorida, y fue allí donde le contó a su madre lo ocurrido. Inmediatamente acudieron al hospital.

Las cámaras grabaron el atropello y la matrícula

Allí les confirmaron que no tenía fracturas, pero sí fuertes golpes. Con este parte médico, la madre de la joven, asustada, enfadada y un poco confusa, acudió a la Policía Nacional. Allí le explicaron que era un caso de la Policía Local. Los agentes le confirmaron que había cámaras en los pasos de peatones y que se pondrían a revisarlas para identificar el suceso y la matrícula del coche que atropelló a su hija.

«Fue atropellada y abandonada. ¿Qué dice eso a una niña de 12 años? ¿Cómo se explica la inhumanidad?» Madre de la niña atropellada

Y así es como unos días después la familia ya tiene la matrícula. Por lo que les han explicado, el hombre circulaba por encima del límite de velocidad. Todo el suceso está grabado. Se ve cómo se baja del coche tras el atropello, interactúa con la joven y después se marcha del lugar sin socorrerla, algo que constituye un delito. «Dejó a mi hija ahí tirada», lamenta la madre.

Se llegará a juicio

La Policía Local de Burgos ha confirmado a la familia que han abierto un proceso sancionador, algo que ocurre automáticamente, sin necesidad de presentar denuncia. «No es un tema de reparación civil, es un tema de humanidad», asegura la madre de la joven atropellada.

Por ello, una abogada está gestionando ahora el procedimiento y el papeleo. Se ha presentado al seguro todo lo necesario para que asuma su responsabilidad. «Nos han dicho que dentro de seis meses o un año nos pueden llamar para el juicio», explica la madre.

La niña sigue con dolores y medicación dos semanas después del suceso. «Confiamos en que las secuelas físicas se curen, pero me preocupan las consecuencias futuras. Tiene miedo a cruzar. Fue atropellada y abandonada. ¿Qué dice eso a una niña de 12 años? ¿Cómo se explica la inhumanidad?», se pregunta esta madre.