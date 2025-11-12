La avenida de Burgos que homenajea a una entidad de ahorro centenaria

Julio César Rico Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

La avenida Caja Círculo hace un homenaje con su nombre a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, una entidad tuvo nada menos que 103 años de vida hasta su integración en la corporación bancaria Ibercaja. Esta avenida es la vía de comunicación con la glorieta de Juan Gil y la avenida de la Industria y conduce al cementerio municipal.

Su referencia a Caja Círculo es una manera de reconocer toda la labor social que esta entidad de ahorros ha hecho durante toda su vida en la ciudad y en la provincia. Nació en 1909 y se creó como una entidad pública y exenta de lucro mercantil, con el espíritu que tenían las cajas de ahorros. Con el nacimiento en 1909 de la caja de ahorros se quiso introducir la costumbre del ahorro entre los socios del Círculo Católico de Obreros que había nacido en 1883.

Esta entidad siempre se ha caracterizado por ser un elemento dinamizador de la economía local y como un motor social de primer orden. Caja Círculo ha estado presente en todos los acontecimientos festivos, deportivos y culturales de Burgos y de muchos pueblos de la provincia.

Desde las oficinas de la caja de ahorros siempre se ha apoyado a cualquier tipo de evento, así como la financiación de viviendas sociales. Cuando en 2012 se integran las cajas de ahorro en entidades bancarias, la labor de la obra social se mantuvo con la creación de la Fundación para continuar con la obra social de la antigua caja de ahorros. Estas entidades debían por ley de reinvertir sus beneficios en pro de la sociedad y por eso son numerosas las obras sociales realizadas a través del brazo social de Caja Círculo.

En 2012 quedó integrada dentro del conglomerado de Ibercaja. Hoy Fundación Círculo es la heredera de toda la gran obra que ha llevado a cabo y sigue manteniendo toda la obra social que siendo Caja de Ahorros del Círculo Católico realizaba. La caja nacía precisamente del Círculo Católico como una manera de incentivar el ahorro, facilitar el acceso a la vivienda y dotar de protección social a los trabajadores.

A la avenida Caja Círculo se accede desde la glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente en la avenida de Cantabria. También se accede desde la avenida islas Baleares por el túnel bajo la glorieta y se lelga al cementerio municipal de San José y a la avenida Valentín Niño, avenida de la Industria y calle de Francisco Salinas