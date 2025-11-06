BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Últimas obras que se realizan en el Castillo. JCR

El Ayuntamiento de Burgos adquirirá 60 bicis eléctricas para subir al Castillo

Se trata de una actuación enmarcada dentro del Plan Sostenible de Turismo en Destino y pretende prestar un mejor servicio a la ciudadanía y a los visitantes

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:22

El Ayuntamiento de Burgos va a adquirir un total de 60 bicicletas eléctricas para prestar un servicio de «movilidad sostenible», tanto para usuarios de la capital como para los turistas. Se trata de una de las acciones enmarcadas dentro del Plan Sostenible de Turismo en Destino (PSTD) en el objetivo fijado por el Consistorio de 'Un jardín urbano'.

La Junta de Gobierno aprobaba por el procedimiento de urgencia esta actuación hace una semana. A partir de ahora, los pliegos ya han sido informados, vistos por los servicios jurídicos y se está ratificando algún aspecto de movilidad, como confirmaba, el viceportavoz y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso. A partir de este momento solo quedará la dotación económica para que se puedan licitar.

Para el plan Jardín Urbano, enmarcado en el PSTD, el Ayuntamiento tiene un total de 5.138 302 euros. Para la adquisición de las bicicletas eléctricas se van a destinar 360.360 que es el total del coste, que será asumido por fondos europeos.

La obra del Castillo de Burgos

La obra del castillo, por otro lado, quedará lista a finales de 2026. En este sentido, el Consistorio tiene la intención de modificar el contrato del servicio de vigilancia para extenderla a la fortaleza del Castillo y al centro de biodiversidad del Ayuntamiento de Burgos en el cerro de San Miguel. La idea es ampliar las horas de trabajo y el incremento del precio del contrato que supondrá una cuantía a mayores de 150.672 euros.

La obra del Castillo está ya en su fase final. Según explicaba Manso, la actuación que queda es el «rectificado de algunas de las mallas» que recrean el antiguo recinto del castillo, la regulación de la red de comunicaciones y de la luz; ya en una última fase, la realización de «una limpieza general que le corresponde al propio Ayuntamiento», tanto en el exterior, como en el interior de la fortaleza.

En este sentido, se va a actuar «sobre la vegetación», que ha ido creciendo en los alrededores de las murallas, sobre las que se está realizando en estos momentos, la actuación y que está a punto de terminar.

