Visita a unas obras en Villalonquéjar. JCR

El Ayuntamiento se centra en la mejora de más calles de Villalonquéjar y Burgos Este

De la zona de Gamonal destaca la redacción del proyecto de la obra de la calle Padre Arregui y de Villalonquéjar, las de Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:45

El Ayuntamiento de Burgos sigue dando pasos para mejorar la urbanización y estética de los polígonos industriales. Recientemente se adjudicaba el contrato de Redacción del proyecto, la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la remodelación de las calles merienda de Castilla, la Vieja y Merindad de Montija en su segunda fase

Se trata de una de las prioridades del equipo de gobierno en materia de urbanismo. En los últimos años se ha dado un impulso importante las zonas industriales de la ciudad que durante muchos años habían estado sin mejoras. Manso ha subrayado que en los dos años y cinco meses que lleva este equipo de gobierno ha invertido 7,5 millones de euros en la mejora de los polígonos industriales.

Para esta obra está previsto que el estudio que realice el proyecto lo entregue en un plazo máximo de seis meses. Ha sido adjudicado entre cuatro licitadores a MBG ingeniería y arquitectura por un precio de 86.564,42 euros, con una baja del 25% sobre el precio de licitación. La empresa Estudio de Ingeniería Civil ha sido la adjudicataria del contrato de Seguridad y Salud, también con una baja también del 25% sobre el precio base de licitación. El precio final ha ascendido a 21.891,10 euros

Más planes de mejora de otras calles de Burgos

Una vez ha quedado resuelto esta fase, la siguiente será sacar los pliegos para la mejora de la calle López Bravo. Se trata de la vía principal del polígono de Villalonquéjar y también requiere una actuación urgente. Sin embargo, el Ayuntamiento ha priorizado este proyecto de Merindad de Montija y Castilla la Vieja para que se pueda solicitar a lo largo del año 2026.

En estos momentos está en Redacción el proyecto de mejora de Lacalle, padre Arregui en el polígono Burgos este que realiza la empresa EIC. La idea es que esté en un breve espacio de tiempo para sacar la licitación y que las obras también puedan empezar a lo largo del año 2026.

Para Manso es importante esta actuación en los polígonos industriales, como parte del compromiso adquirido con el tejido industrial de la ciudad, en el objetivo de consolidar a Burgos como un modelo empresarial y urbano integrado. El concejal ha apuntado que son obras que mejoran la imagen de la ciudad.

