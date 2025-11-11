BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Poblado de El Encuentro. GIT

El Ayuntamiento realoja a cuatro familias del poblado de El Encuentro en Burgos y el Alfoz

Ya solo faltan dos familias por realojar y la idea es que estos traslados se formalicen en el mes de noviembre

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

Poco a poco se va quedando vacío el viejo poblado de El Encuentro. Es el único foco de chabolas que queda en Castilla y León. Se encuentra en la antigua carretera de Quintanadueñas y con su desaparición quedará cerrado uno de los capítulos de pobreza más duros de la ciudad.

Así, el Ayuntamiento de Burgos ha informado que la Gerencia de Servicios Sociales ha aprobado el realojo de cuatro de las seis familias que aún quedaban en el poblado. Con respecto a las dos que aún queda, la idea que maneja la presidenta de la Gerencia, Mila del campo es que se pueda llevar a cabo a lo largo del actual «mes de noviembre» y en todo caso, «antes de que acabe el año»

De esta manera, Servicios Sociales ha aprobado el realojo de las cuatro familias en tres viviendas de la capital y otra en el Alfoz de Burgos. Desde el área de Inclusión Social se ha informado de que aún hay «otras dos pendientes».

En la sesión celebrada este martes, la Gerencia de Servicios Sociales también ha aprobado la justificación de la subvención suscrita con la asociación Juan Soñador para el desarrollo del proyecto Conexión, en materia de intervención con jóvenes en situación de riesgo correspondiente al año 2024.

Y con la Fundación Aspanias, en materia de Servicios Sociales, también de 2024; así como la primera prórroga del convenio con la Universidad de Burgos, en materia de Cooperación al Desarrollo del año 2025 por 20.000 euros

Homenaje a los vecinos centenarios

La concejala de Servicios Sociales también ha informado de que el próximo día 11 de diciembre el Ayuntamiento de Burgos va a rendir homenaje a las personas centenarias de la ciudad. Este año se incorporan a los 100 años 68 personas.

En la provincia de burgos hay censadas un total de 169. La cita será en el Círculo de la Unión del Casino.

Te puede interesar

