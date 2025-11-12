BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 12 de noviembre
Centro Cultural Francisco Salinas. BC

Los 100.000 euros destinados al proyecto de mejora del Teatro Clunia de Burgos siguen parados

El espacio escénico sigue cerrado después de más de año y medio de su clausura, debido al reventón de una tubería de la caldera. El proyecto previsto irá más allá que solo mejorar la infraestructura dañada

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Cuando hace algo más de un año reventó una tubería en el Teatro Clunia, los usuarios habituales de este recinto cultural desconocían que una avería de este tipo podría colapsar la actividad durante más de un año. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, confirmaba, recientemente que existe una partida presupuestaria de 100.000 euros destinada a la redacción del proyecto de mejora del Teatro Clunia, ubicado en el Centro Cultural Francisco Salinas.

La idea que baraja el Ayuntamiento es «reabrir este espacio cultural» que en los últimos tiempos no ha estado operativo «por la situación de mantenimiento del propio espacio», como detallaba Ballesteros. Sin embargo, el horizonte se augura lejano porque, a pesar de que hay reserva presupuestaria para el proyecto, ni siquiera ha salido a licitación, después de medio año.

Para ello se dotó una partida económica de 100.000 euros en la «modificación presupuestaria que se llevó a cabo hace unos meses». En esos momentos se entendía la necesidad de recuperar para la cultura de la ciudad un espacio que ha estado funcionando durante muchos años con un escaso mantenimiento. Actualmente, se están «concretando las acciones» a llevar a cabo con el área de Patrimonio que determinará cuáles son las necesidades para esa mejora del Clunia».

El proyecto contempla «la contratación del proyecto de obra para las mejoras en el teatro» y otras mejoras para que pueda estar operativo el espacio. No se trata únicamente de una intervención técnica puntual como señalaba Ballesteros, en relación, por ejemplo, a las actuaciones en la caldera del recinto, sino también para que pueda «haber mantenimiento en este edificio» de Burgos.

Con ello, se persigue devolver la plena funcionalidad a uno de los espacios escénicos más emblemáticos de la ciudad.

