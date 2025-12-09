678 multas y 89 patinetes retenidos en noviembre en Burgos La mayor parte de las denuncias realizadas durante el operativo especial desarrollado por la Policía Local se deben a circular por zonas peatonales y aceras

La Policía Local de Burgos ha sancionado a 678 usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y ha inmovilizado 89 patinetes en el operativo especial desarrollado al respecto durante el mes de noviembre. La mayor parte de las multas fueron por «circular por zonas peatonales y aceras» y ascienden a 457.

Los agentes han retenido a 82 usuarios su patinete por exceder «los límites legales de peso velocidad o potencia y representan un grave peligro para los viandantes y para el tráfico». Además, se suman otros «siete por transportar sustancias estupefacientes», como ha explicado el subjefe de la Policía Local, Juan Romo.

Entre 60 y 200 Euros Las sanciones interpuestas por la Policía Local durante el operativo especial van de los 60 a los 200 euros.

Entre las infracciones que se han multado están el uso «de auriculares y del teléfono móvil», en 61 de los casos, y 25 denuncias se han debido a la falta de indicativos luminosos o elementos reflectantes. Además, 44 infracciones han sido cometidas por menores de 18 años, lo que juicio del concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, exige intensificar la educación vial y recordar a las familias su responsabilidad. Del total, 22 denuncias han sido por llevar dos o más personas en un solo patinete.

El operativo ha contado con una media de ocho agentes en los días de mayor afluencia, los sábados por la tarde; la campaña ha tenido una duración de 30 días, pero los trabajos se han centrado en 23 días del mes, con «30 denuncias por cada día».

El operativo ha abarcado todo el «término municipal, con especial incidencia en zonas donde se había detectado más presencia de VMP». Romo ha detallado que se han detenido en las zonas peatonales del barrio de Gamonal, como Francisco Grandmontagne, parque Santiago y Felix Rodríguez de la Fuente, más el centro histórico, como Espolón, Plaza Mayor y distintos carriles bici como en paseo Sierra de Atapuerca, avenida de la Paz y calle Vitoria, además de los aledaños de los centros escolares han sido los puntos de mayor control. Las sanciones oscilan entre 60 euros y 200.

El mayor de la Policía Local, Félix Ángel García, ha incidido en la responsabilidad de los usuarios que estos vehículos no son un juguete. Especialmente ha hecho hincapié en los menores de edad y la responsabilidad de los padres a la hora de adquirir estos productos. García ha recordado que en el operativo se han detectado patinetes ilegales, que se trucan a través de ajustes del dispositivo o a través de teléfonos móviles y que alcanzan velocidades superiores a las permitidas que en ciudad está limitado a 25 km hora.

Nuevo radar

Además, ha adelantado que el área de Seguridad Ciudadana de Ayuntamiento de Burgos y la propia Policía van a adquirir un cinemómetro homologado para medir la velocidad de estos aparatos y certificar las denuncias.

Y es que, como ha explicado el mayor de la Policía, muchos patinetes ilegales se trucan mediante «ajustes del propio dispositivo o a través del móvil», permitiendo alcanzar velocidades muy superiores a las permitidas.

