Cs acusa a Lacalle de no ejecutar las propuestas pactadas durante la legislatura

Jesús Ortego durante su comparecencia / AIA Jesús Ortego, todavía concejal de la Corporación Municipal, ha querido hacer un balance de los últimos cuatro años ANDREA IBÁÑEZ Burgos Jueves, 6 junio 2019, 14:40

Agradecido a su familia, a sus compañeros de Ciudadanos, a todos aquellos que le votaron en 2015, a quienes le han brindado su apoyo en su candidatura como eurodiputado e incluso a los medios de comunicación. Jesús Ortego, concejal en funciones de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, ha querido despedirse de su puesto con buenas palabras para casi todos. Buenas palabras, pero no para todos, Javier Lacalle, el alcalde en funciones de la ciudad ha sido el blanco de las críticas de Ortego tras su paso por el Ayuntamiento.

Al parecer, varias de las propuestas que se presentaron y se aprobaron, finalmente, no han sido ejecutadas durante la actual legislatura. Por ejemplo, Ortego ha mencionado la mitigación de la contaminación de la playa de Fuente Prior, sobre lo que se iba a hacer un informe «del que todavía no se conocen los resultados». Tampoco se elaboró, según sus palabras, un Protocolo para la Gestión de derrames ambientales.

Por este motivo, aunque ha evitado responder a la pregunta de si le gustaría que Lacalle repitiese en la Alcaldía se ha ceñido a repetir que sus «propuestas no se llevaron a cabo durante la legislatura». Del mismo modo, ha explicado que ahora mismo no tiene un cargo orgánico y que fue él quien decicidió no aparecer en las listas municipales de este 2019, dado a que se presentaba como eurodiputado. «Lo hice por convicción, no soy de esos que prueban en dos listas a la vez, a ver lo que cae».

Asimismo, tampoco se ha pronunciado acerca de los posibles pactos de su partido ni con el Partido Socialisa ni con el Popular , «porque no estoy autorizado ni estoy en el Comité de Pactos». Lo que sí ha querido destacar es que Ciudadanos tiene la capacidad para entrar en el Gobierno.

Tras echar la vista atrás, ha querido resaltar los puntos en los que mejorar en el futuro la ciudad y de los bugaleses tales como la modernzación de la industria local, así como crear oportunidades a los más jóvenes de la Comunidad apoyándose en el dato de que el 33,5% de las personas nacidas en Castilla y León entre 25 y 39 años con título universitario residen fuera de ella. Con respecto a su futuro ha declarado que está a disposición del partido para lo que se decida. Y ha animado a la ciudadanía a participar activamente en política «porque así tenemos lo que tenemos».