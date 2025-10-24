Aguas de Burgos participa en un proyecto clave para fortalecer la industria en Castilla y León La sociedad municipal participa en esta iniciativa para analizar los recursos esenciales e infraestructuras estratégicas que favorecen la implantación industrial en la Comunidad Autónoma

BURGOSconecta Burgos Viernes, 24 de octubre 2025, 17:39 Comenta Compartir

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos participa activamente en el proyecto 'Evaluación de Capacidades en Castilla y León para las Industrias', una iniciativa promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y ejecutada por CEOE Castilla y León (FAE). El objetivo del proyecto es identificar y analizar las capacidades mínimas de recursos esenciales -como el agua, la energía eléctrica, el gas, el biogás o las materias primas- y las infraestructuras estratégicas disponibles en los polígonos industriales de la Comunidad, con el fin de impulsar el crecimiento, consolidación y expansión del tejido industrial castellano y leonés.

La participación de Aguas de Burgos resulta especialmente relevante, dado que el agua es un recurso clave para la implantación y el desarrollo de las empresas industriales, y constituye un factor diferencial en la competitividad de Burgos como polo industrial, gracias a la excelente calidad del agua, reconocida repetidamente por la OCU, y lo que es más importante, gracias a la calidad en la prestación del servicio integral del ciclo urbano del agua, que garantiza continuidad y cantidad, además de servicios adicionales de enorme valor añadido para la industria y el tejido económico de la ciudad, como es la independencia energética y su alto nivel de digitalización y tecnificación.

La sociedad municipal aporta a esta iniciativa, el conocimiento técnico sobre la disponibilidad, gestión y sostenibilidad del recurso hídrico en los principales polígonos industriales de la ciudad. El proyecto también contempla la evaluación de las industrias tractoras de Castilla y León y la elaboración de un mapeo estratégico que permita visualizar su posicionamiento y los principales impactos en el entorno, generando un ecosistema industrial más innovador, resiliente y sostenible.

Con esta colaboración, Aguas de Burgos reafirma su compromiso con el desarrollo económico local y con la atracción de nuevas inversiones industriales, contribuyendo a que Burgos y Castilla y León se consoliden como territorios competitivos y sostenibles para la actividad empresarial.