PSOE y Vox en la comisión de investigación con la ausencia de los concejales del PP. J.C.R.

Ayala planta a la comisión de investigación sobre las gastronetas de Burgos y reta a la oposición a ir a los tribunales

La regidora acusa a PSOE y Vox de convertir la comisión en una «pantomima» y sostiene que no hubo irregularidades en torno a las food trucks del Hangar

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:07

Comenta

La alcadesa de Burgos, Cristina Ayala, ha decidido no acudir a la comisión de investigación sobre el caso de las gastronetas y su adjudicación, un tema que llevó a renunciar al trabajador eventual municipal implicado. Ayala ha calificado de «pantomima» la comisión y ha recordado a los grupos municipales que el órgano de control al equipo de Gobierno es el Pleno.

En el pasado Pleno, Vox y el PSOE reprobaron a los concejales del PP que abandonaron la comisión de investigación. Una comisión «necesaria» para la oposición porque busca averiguar lo ocurrido y el modo de proceder del equipo de Gobierno a la hora de conceder las ocupaciones de suelo para la instalación de gastronetas en fiestas locales. También se buscaba depurar responsabilidades acerca de la actuación de un trabajador eventual que pudo extralimitarse en sus funciones y que finalmente renunció y abandono su puesto.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado a los grupos municipales que el Pleno es el órgano de control al equipo de Gobierno. Señala que en el último pleno, el de la semana pasada, no se formuló ninguna pregunta al respecto de este caso a la alcaldesa de Burgos.

«Cuestiones que no existen»

La regidora ha lamentado que el PSOE y VOX se hayan aliado en torno a una comisión que pretende analizar «cuestiones que no existen» como las «food trucks» del Hangar, «ubicación donde nunca hubo ninguna food truck, como se comprobó hace dos semanas», asegura el grupo municipal del PP en una nota de prensa. Además, los 'populares' atacan a la oposición diciendo que buscan «enfangar y enmarañar la buena gestión del PP».

Aseguran que se ha facilitado a la oposición toda la documentación requerida. «Esto ha permitido a los grupos municipales comprobar que no se ha producido ninguna irregularidad en torno a las cuestiones planteadas», añade el PP.

Ayala anima a PSOE y Vox a acudir a la vía judicial. En caso contrario, ha pedido a ambas agrupaciones que dejen trabajar al equipo de Gobierno.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

