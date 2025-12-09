El Ayuntamiento de Burgos baraja el final de año para desalojar completamente El Encuentro La Gerencia de Servicios Sociales baraja, un presupuesto de 43 millones de euros para este año, con partidas especiales para el Centro Cívico Oeste, y la recuperación de los proyectos de cooperación internacional

Julio César Rico Burgos Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10 | Actualizado 14:16h.

El Ayuntamiento de Burgos prevé realizar estos días cuatro realojos de familias de El Encuentro, con la idea de que la familia que quede (más una persona mayor) pueda salir del poblado antes de final de año, cumpliendo así con el último objetivo marcado.

Una vez que queden completadas algunas tareas, como acabar con unas goteras en las viviendas asignadas, la concejala de servicios sociales Mila del Campo ha asegurado que se vaciará el poblado y se podrá proceder al derribo de las chabolas que aún quedan.

Presupuesto sin precedentes

La concejala ha explicado que el proyecto de presupuestos de su área contempla una inversión social «sin precedentes» de 43 millones de euros para este año, destacando que gran parte del montante se destinará a culminar las obras del Centro Cívico Oeste, así como a su equipamiento, mobiliario e instalaciones. También se refuerzan las partidas para reparaciones en centros cívicos, calefacción, sistemas de climatización y mejoras en Escuelas Infantiles. En materia de cooperación internacional, se recuperan y amplían las ayudas: de 554.500 euros del ejercicio anterior se pasará a 1.020.000 euros.

Además, Servicios Municipales ha aprobado las subvenciones a grupos musicales de 2025. En total, ha informado Del Campo, «se han autorizado 7.500 euros para equipamiento y 600 euros para la grabación de álbumes», ayudas destinadas a impulsar la actividad de las formaciones locales.

La Gerencia de Servicios Sociales ha prorrogado también los convenios con entidades de prevención y atención a drogodependencias. Las aportaciones municipales quedan de la siguiente manera, a Cruz Roja, una aportación anual de 40.300 euros, con 28.210 euros aprobados en esta prórroga; a ACLAD, una aportación de 27.400 euros, con 19.180 euros aprobados y a Fundación Juan Soñador, otra aportación de 31.800 euros, con una aprobación de 28.684,78 euros.

El Consejo también ha aprobado una nueva convocatoria para cubrir las 50 plazas de los huertos de ocio de Soto de Don Ponce, cuyas solicitudes podrán presentarse del 17 de diciembre al 9 de enero. Podrán acceder personas mayores de 60 años o desde los 55 años en caso de desempleados de larga duración. El precio de la concesión será de 100 euros anuales, con una cesión prevista de dos años, renovable hasta la próxima licitación. Las inscripciones deberán tramitarse a través del 010 y posteriormente formalizarse en el registro municipal, aportando el DNI y la solicitud disponible en la web del Ayuntamiento.