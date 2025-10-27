El Ayuntamiento de Burgos cerrará el mandato con el cien por cien de las plazas de funcionarios cubiertas En la actualidad, el déficit de funcionarios en la administración local asciende a 13,5% de puestos sin cubrir, cuando hace dos años ascendía a 30%

La previsión que maneja la presidenta de la comisión de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, es que la plantilla del Ayuntamiento de Burgos estará «al cien por cien» cerrada al final del mandato del actual equipo de gobierno que termina en mayo de 2027. Ha recordado que esa era la hoja de ruta que se marcó el PP nada más entrar a gobernar. En la actualidad, el 13,5% de los puestos de funcionarios «están sin cubrir»

Estos datos que ha aportado Yolanda Barriuso, al término de la comisión de Personal, indican que desde que llegó este equipo de gobierno, se ha reducido del 30% al 13,5 el déficit de funcionarios de la administración local. En parte, se ha de suicidio ese déficit por la ejecución de las ofertas de empleo que se corresponde también con el anterior mandato, y que ha salido en el actual, y del trabajo realizado por el actual equipo de Gobierno que ha dotado al Ayuntamiento de Burgos de «más empleo y de más calidad», ha dicho.

Altas y bajas de personal

Por lo que se refiere a las altas y bajas, en octubre ha habido «22 altas de personal», tanto funcionario, interino, eventual o laboral; y seis bajas. El Ayuntamiento de Burgos ha contratado a dos trabajadores sociales, un subalterno, dos especialistas en Educación, un ingeniero técnico de Obras Públicas, dos oficiales de primera de Jardinería, además de alumnos y coordinadoras para los programas mixtos de formación y empleo.

También se ha contratado a un arquitecto técnico y a un técnico de gestión; un cabo para el Cuerpo de Extinción de Incendios y un agente más de Policía Local, que ha llegado una por permuta. Se han incrementado los puestos de confianza de los grupos municipales con un administrativo eventual del Grupo Popular como personal y otro para el Grupo del PSOE.

El teletrabajo

Por lo que se refiere a la armonización del teletrabajo, Barriuso ha precisado que el Ayuntamiento de Burgos inició un proceso para regular el teletrabajo en algunos puestos específicos. El resultado de la implantación del teletrabajo ha sido «satisfactorio y tanto usuarios como personal del Ayuntamiento lo consideran un acierto» porque existe un alto grado de satisfacción. En la actualidad existen 47 personas teletrabajando, de las cuales 40 son funcionarios y siete son laborales.

La concejala ha explicado que el propósito es alcanzar «una ventaja sostenible», entendida como la habilidad para incrementar la eficacia operativa y adaptarse a la demanda y a la flexibilidad laboral.

En cuanto a las ofertas de empleo público, Barriuso ha informado de que el Ayuntamiento de Burgos tiene «17 procesos de oferta en la actualidad» y en adelante se van a convocar plazas para 18 conductores perceptores de autobuses urbanos, 17 auxiliares de instalaciones deportivas, 14 peones, especialistas y cuatro subalternos.

Funcionarios públicos

En materia de funcionarios públicos, también del anterior mandato, la oferta ha sido para un director de archivo, otro de Biblioteca y once puestos de auxiliares administrativos

Barriuso se ha referido también a la carrera profesional y ha detallado que se están perfilando las partidas consignadas para atenderla a y hacerla efectiva a lo largo del año 2026. Con el incentivo de la carrera profesional, se va a fomentar la motivación, la calidad del servicio y la mejora que continúe la gestión municipal.

Medalla de Oro

Además, el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado en la Comisión de Personal la autorización para que todos los agentes y mandos del Cuerpo Nacional de Policía que presten servicio en la Comisaría de Burgos a partir de 2024 puedan hacer uso de la Medalla de Oro de la Ciudad.

Esta distinción fue concedida en julio de 2024 al cuerpo policial. La alcaldesa, Cristina Ayala, destacó entonces que el reconocimiento simbolizaba «el agradecimiento de toda la ciudad al abnegado trabajo» que la Policía Nacional ha desarrollado durante los últimos 200 años en todo el país. Con esta decisión, el Consistorio da continuidad al homenaje institucional al cuerpo, extendiendo el derecho a lucir la insignia a todos los efectivos que formen parte de la plantilla burgalesa desde la fecha de concesión en adelante.