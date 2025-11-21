El Ayuntamiento de Burgos no logra el consenso ni la mayoría para un 25N conjunto PP y Vox rechazan en el Pleno la iniciativa del PSOE al no prosperar una redacción común pese a coincidir en que se trata de una lacra social

Julio César Rico Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:20

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos volvió a evidenciar este viernes su división en torno a las políticas contra la violencia machista, al menos eso es lo que han vuelto a demostrar PP y PSOE. Más radical es la postura, ya conocida, de Vox que, sin llegar a negar los asesinatos, siempre dan un contrapunto con el que el PP, como el PSOE, no comulga con ello.

La proposición presentada por el PSOE quedó finalmente descartada al no lograrse un texto consensuado con el equipo de Gobierno del PP. Ambas formaciones calificaron el problema como una «lacra social», pero la negociación en tres de los puntos, terminó sin entendimiento. La falta de una redacción compartida volvió a frustrar un acuerdo que los socialistas consideraban imprescindible.

La edil socialista Estrella Paredes defendió la necesidad de «aumentar las iniciativas de sensibilización, educación en igualdad y prevención» para frenar la violencia machista. También reclamó aplicar «todas las acciones» recogidas en el Pacto de Estado, con el apoyo del tejido social que trabaja por la igualdad. La propuesta planteaba reforzar la colaboración a través de los órganos derivados del Consejo de Igualdad. Desde el PSOE insistieron en que la implicación comunitaria es clave. El grupo buscaba además que Burgos ampliara recursos y participación en esta materia.

Sin embargo, la negociación se torció tras una enmienda transaccional impulsada por la concejala de Servicios Sociales de Burgos, Mila del Campo. El PP planteó que el Gobierno central garantizara la «plena fiabilidad de los sistemas de control telemático» de agresores. También pidió reforzar su «supervisión y mantenimiento» para evitar fallos que, según defendió, ponen en riesgo a mujeres especialmente vulnerables. Estas exigencias introdujeron nuevos desacuerdos. La discusión se centró más en competencias nacionales que en medidas locales.

Paredes solicitó entonces que los protocolos incluyeran herramientas municipales como el denominado Botón del Pánico. Del Campo lo descartó por considerarlo una «imposibilidad técnica», algo que tensó aún más el intercambio. A ello se sumaron reproches sobre las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que complicaron cualquier acercamiento. La acumulación de condicionantes políticos y técnicos terminó rompiendo la opción de consenso. El PSOE lamentó que el debate se desviara del objetivo inicial.

Como viene ocurriendo en este tipo de iniciativas, Vox se desmarcó del resto de grupos. Su portavoz, Marta Alegría, rechazó toda la proposición y acusó al Gobierno socialista de «desproteger a las mujeres». Aseguró además que las calles son hoy espacios menos seguros para ellas. La edil afirmó que se ha producido un «aumento de las violaciones y agresiones sexuales» y cifró en un «275 por ciento» el incremento desde que Pedro Sánchez dejó es presidente. También señaló un crecimiento del «81 por ciento» en otros delitos sexuales, según dijo.