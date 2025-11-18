Burgos asume el entierro de 66 personas sin recursos en una década Los años de la pandemia, 2021 y 2022, fueron los que en más ocasiones tuvo que intervenir el Consistorio en estos casos

Imagen de archivo de un entierro durante la época de pandemia, cuando más inhumaciones de personas sin recursos se produjeron.

Julio César Rico Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Un total de 66 personas sin recursos han fallecido en los diez últimos años en Burgos y el Ayuntamiento se ha hecho cargo de su entierro. El Consistorio cuenta con los medios para otorgar a una empresa funeraria la tramitación necesaria para proceder a la inhumación de estas personas.

Los años 2021 y 2022 con nueve y diez personas sin recursos muertas fueron han sido los que más fallecidos registraron. En 2015 fueron seis; en 2016, cinco; en 2017, tres; en 2018, enterraron a cuatro y en 2019 a siete personas. Por lo que respecta a 2020 se atendió el sepelio de ocho personas; en 2023 el de cuatro; mientras que en 2024 fueron ocho y este año, hasta el 1 de octubre, han sido dos las personas fallecidas sin recursos cuya inhumación ha corrido a cargo del Ayuntamiento.

Cómo es el procedimiento

Es el área de Medio Ambiente y Sanidad quien se encarga de todo el procedimiento de licitación. Y es la Gerencia de Servicios Sociales la que informa de las circunstancias de la persona fallecida para que el Ayuntamiento asuma el coste de los servicios funerarios.

Recientemente, el Ayuntamiento ha sacado el pliego para la contratación de este servicio, que incluye la tramitación de la documentación, recogida y traslado del cadáver y suministro de ataúd, sudario, sábana higiénica sanitaria, conservación en cámara de frío, coche fúnebre hasta el punto de inhumación e impresión del certificado de defunción. Para ser beneficiario de este servicio se precisa en todo caso «el informe previo favorable de la Gerencia de Servicios Sociales o un mandato judicial».

Unos 943 euros cada sepelio

Se incluyen todos los medios humanos y materiales necesarios para que la contrata municipal pueda realizar la inhumación en el lugar destinado al efecto en el Cementerio Municipal de San José de Burgos.

Ahora bien, de manera excepcional, el Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de un acto de despedida en las dependencias del cementerio municipal por espacio no superior a una hora. Cada sepelio, para los cinco años que sale el contrato, se presupuesta en 943,80 euros con todos los gastos incluidos. Se prevén, según la media de los diez últimos ejercicios, ocho trámites de este tipo cada año, por lo que el importe del contrato asciende a 37.752 euros.