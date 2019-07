El Ayuntamiento colaborará con el San Pablo para promover vuelos chárter desde Villafría De momento, la única operativa de vuelos en Villafría es la de Air Nostrum. / GIT Todos los grupos políticos, salvo Podemos, acuerdan colaborar con el club en los desplazamientos de aficionados con motivo de la competición europea, pero por el momento no concretan una cifra GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Viernes, 26 julio 2019, 18:21

El Ayuntamiento colaborará con el San Pablo Burgos en la promoción de vuelos chárter desde el aropuerto de Villafría con motivo de los desplazamientos del equipo en la competición europea. Así ha quedado decidido hoy por acuerdo de todos los grupos políticos municipales, salvo Podemos.

La propuesta, elevada a debate plenario por parte del PP, era una suerte de declaración de intenciones, tal y como ha señalado Javier Lacalle. Así, el objetivo pasaba por poner sobre papel el compromiso del Consistorio con el equipo de baloncesto, que, si pasa la primera ronda, este año se estrenará en competición europea.

Habida cuenta de los resultados obtenidos en materia turística y de proyección de la ciudad a través del patrocinio deportivo, desde la bancada 'popular' se entendía adecuado apoyar al club en la promoción de vuelos desde el aeropuerto de Villafría. De esta forma, entienden, se matan tres pájaros de un tiro. Se potencia la operativa del aeropuerto, se colabora con los desplazamientos del club y sus aficionados y se sigue proyectando la imagen de Burgos en el exterior.

En principio, tanto PSOE como Ciudadanos y VOX han compartido el fondo de la propuesta, aunque ésta no contemplaba detalle alguno en torno a la potencial colaboración. Y es que, la intención pasa por estudiar las peticiones del club y los recursos que el Ayuntamiento está dispuesto de desplegar, ya sean económicos o no.

De hecho, el concejal responsable de Deportes, Levi Moreno, ha recordado que el equipo de Gobierno ya está actuando como intermediario del club para negociar la puesta en servicio de vuelos chárter desde Villafría. En todo caso, ha subrayado, los viajes los deberá organizar el club.

Finalmente, los argumentos planteados han terminado de convencer también a Ciudadanos y VOX. No así a Podemos, cuya concejala, Margarita Arroyo, ha criticado la apuesta del Ayuntamiento por intentar reflotar «un aeropuerto que se ha visto que no funciona». Además, Arroyo también ha cuestionado que solo se apoye así al San Pablo, mientras otros deportes no reciben la misma ayuda municipal.