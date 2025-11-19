Tres carrozas con trono para los Reyes Magos y otras tres temáticas: Burgos prepara su cabalgata Las carrozas tendrán una capacidad para alojar en su superficie a unas 20 personas con un máximo de 20 m de largo y 3,5 de ancho

Una de las carrozas de los últimos años de una de las peñas.

Julio César Rico Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43

Ya huele a Navidad en las calles de Burgos. Hace unos días el Ayuntamiento procedía a la poda de los plátanos del paseo del Espolón para la instalación de las luces navideñas en sus ramas. Hace ya un mes, la empresa adjudicataria del servicio del alumbrado navideño, hizo lo propio con los elementos ornamentales; ahora es Festejos quien está preparando también el acto más importante de la Navidad en el ámbito infantil como es la cabalgata de los Reyes Magos.

El Ayuntamiento de Burgos ha sacado concurso el suministro de tres carrozas con trono para los Reyes Magos y otras tres carrozas temáticas. Todas ellas son bien «remolcables o bien autopropulsadas» y debe serán estar homologadas, decoradas, iluminadas y sonorizadas. El presupuesto base de licitación asciende a 62.678 euros.

La empresa que resulte agraciada con el concurso, deberá de aportar también el personal técnico cualificado compuesto por cuatro personas para que puedan actuar ante cualquier tipo de incidencia o en caso de avería durante el recorrido de la cabalgata. Una persona también coordinará el desarrollo de la cabalgata durante su recorrido. En total cada carroza tendrá un conductor, un técnico electricista y tres operarios de apoyo más el responsable de coordinación.

La empresa deberá dotar de todos los materiales necesarios para los trabajos que requieran, así como el suministro de dos vehículos auxiliares para prestar asistencia técnica y mecánica en caso de avería.

Tanto las carrozas con trono para los Reyes Magos como las otras tres carrozas tendrán una capacidad para alojar y transportar con «garantías y seguridad» hasta un máximo de 20 personas sentadas. Las que no sean autopropulsadas deberán contar con un vehículo todoterreno o similar, con un conductor para su arrastre. Las medidas serán de entre 10 y 20 metros de largo y dos a 3,5 metros de ancho, no pudiendo sobrepasar los 4,5 metros de altura durante el desarrollo de la cabalgata.

Las carrozas para la cabalgata de Burgos deberán ser elaboradas en material «resistente al agua, ignífugo y de primera calidad». Y contarán con generadores homologados en cada carroza para una duración estimada de una cabalgata de tres horas.

El sonido de cada una de ellas y la iluminación con guirnaldas de micro lámparas, también es obligatorio.