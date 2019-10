El Ayuntamiento ultima la redacción del pliego de concesión de El Plantío, ante las críticas de la oposición El Plantío acaba de estrenar grada. / CC Podemos y PP critican que el equipo de Gobierno haya desestimado todas las alegaciones que presentaron al expediente de concesión demanial del estadio | El PSOE insiste en que «no es el momento» de plantear alegaciones y que algunas de las propuestas serán incluidas en el documento final, que saldrá a concurrencia GABRIEL DE LA IGLESIA y ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 14:52

El estadio municipal de El Plantío sigue generando polémica. Y es que, apenas unas semanas después de que concluyeran las obras de reforma parcial a las que se ha sometido la instalación, la futura gestión y explotación de la misma continúa enfrentando a los grupos municipales.

El último capítulo se ha materializado hoy mismo, cuando la Junta de Gobierno Local ha inadmitido las alegaciones presentadas por la oposición al expediente de concesión demanial. Una inadmisión que, según ha subrayado la protavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, está perfectamente justificada. Básicamente, ha subrayado, «no es el momento procesal oportuno» para presentar y valorar alegaciones.

En este sentido, ha explicado, los técnicos del Servicio Municipalizado de Deportes se encuentran ahora mismo redactando los pliegos sobre los que se sustentará el concurso de concesión. Un concurso que, tal y como ha recordado Barrio, se realizará bajo los criterios de concurrencia competitiva. Vamos, que al mismo podrán presentarse tanto el Burgos CF como todas aquellas entidades que cumplan los requisitos establecidos.

Y en ese documento, ha insistido, es posible que se incluyan «algunas» de las propuestas planteadas por la oposición, ya que, en ciertos casos, son «cuestiones razonables y lógicas». A partir de ahí, cuando se concluya la redacción del pliego, se abrirá el proceso formal para plantear alegaciones.

Sea como fuere, lo cierto es que la tramitación de este expediente está levantando ampollas. En un primer momento, PP, Ciudadanos y Vox hicieron frente común en sus críticas al PSOE, si bien, dicho frente se ha diluido y en las últimas jornadas, tanto Ciudadanos como Vox se han mostrado favorables a la operación, aunque con ciertos matices.

No así el PP, que ha criticado que el equipo de Gobierno rechace las alegaciones presentadas y que son «de sentido común» y que vienen a cubrir deficiencias de un expediente que según Lacalle no cuenta estudio de viabilidad ni con las unidades de obra que deben desarrollarse en los próximos mandatos. Sin esos documentos, a juicio del portavoz 'popular' no se puede redactar un pliego ni realizar una concesión de semejante calado.

No a los 30 años

Pero quizá, el grupo más crítico con la operación es Podemos, que esta misma mañana ha lamentado que no se atienda su petición de limitar la vigencia de la concesión. Y es que, a juicio del consejero vecino Israel Hernando, 30 años es un plazo demasiado grande. En este sentido, la formación morada apuesta por periodos de cinco años que permitan mantener el control y seguimiento del cumplimiento del contrato de gestión de la «principal instalación deportiva de la ciudad».

Asimismo, desde Podemos insisten en que hasta ahora no se ha emitido un informe económico que sustente las cuentas. «El informe técnico es demoledor» y determina una miríada de actuaciones que deben llevarse a cabo en El Plantío, pero no hay estudio económico que valore esas intervenciones, por lo que «no sabemos» si las inversiones exigidas en estos 30 años son muchas, pocas o insuficientes, ha denunciado Hernando.