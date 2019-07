¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (XVI) Barriada: «Quiero trabajar para mitigar la desafección política» César Barriada en el Palacio de la Isla / Ismael del Álamo Nuevos concejales en el Ayuntamiento de Burgos El concejal popular quiere «portar una visión que ayude a modernizar y actualizar los procesos de interacción con el ciudadano, facilitándole su trato con la administración» CÉSAR CEINOS Burgos Martes, 2 julio 2019, 15:01

César Barriada era el número siete en las listas del Partido Popular para lograr un puesto en la nueva Corporación Municipal. Nació hace 43 años en Burgos, lugaren el que ha residido toda su vida. En cuanto a su vida profesional ha girado siempre en torno a la tecnología, un ámbito que le entusiasma y con el que disfruta.

- ¿Desde cuándo milita en política?

Afiliarme a NNGG fue el primer paso, hace tiempo ya de ello… y desde entonces he permanecido en el PP, donde me identifico plenamente con sus principios e ideología liberal conservadora de raíces cristianas, colaborando y participando en distintos ámbitos.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

Me gustaría continuar haciendo de Burgos una ciudad amable, que ofrezca soluciones a las crecientes demandas de una sociedad en continua evolución. Quiero trabajar para mitigar la desafección política y poner en valor el esfuerzo y el trabajo de quienes dedicamos nuestros esfuerzos para mejorar la ciudad. Aportar una visión que ayude a modernizar y actualizar los procesos de interacción con el ciudadano, facilitándole su trato con la administración y simplificando los trámites.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

Poder formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Burgos es para mí un gran honor y por supuesto una enorme responsabilidad.

Considero la política el instrumento que permite a la sociedad prosperar y mejorar mediante la consecución de unos objetivos, el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento y prosperidad económica, social y sostenible de la ciudad, algo que nos mueve a todos, pero para cuya consecución planteamos medios distintos.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

Habitualmente, por motivos laborales, me desplazo en vehículo particular, pero son también bastantes la veces que uso el transporte urbano o bien me desplazo andando. Gracias al trabajo realizado tenemos una ciudad muy accesible y bien comunicada.

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

Me gustaría poder caminar más por la ciudad, dado que Burgos es una capital que por mucho que la conozcas siempre tiene algún rincón que te sorprende.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

En mi tiempo libre me gusta disfrutar de los amigos, hacer deporte y viajar.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

Son muchos los lugares con encanto que me gustan, pero si he de quedarme con uno en concreto, ese es el arco de Santa María y su acceso a la plaza del Rey San Fernando para contemplar la Catedral.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

Resido en el S4

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

Tanto la morcilla como la cecina son dos manjares de nuestra rica gastronomía que me gustan por igual.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

La fiesta del Curpillos conmemora la victoria de Las Navas de Tolosa en 1212, donde las tropas cristianas de Alfonso VIII vencieron a los musulmanes y se hicieron con el pendón como trofeo, cuya réplica se exhibe ese día.

- ¿En el futuro se ve como alcalde?

El futuro es algo que escribimos cada día y solo el tiempo dirá dónde y qué labores desempeñaremos cada uno.