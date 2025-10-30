Los bonos al consumo se podrán adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre El Ayuntamiento destina 1,4 millones de euros a esta partida para que los burgaleses puedan comprar 252.000 bonos para el comercio y 28.000 para la hostelería. Cada ciudadano podrá adquirir 12 de comercio y seis de hostelería

Julio César Rico Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Miles de burgaleses esperaban con ansiedad la campaña de bonos al consumo de 2025. Después de que el Ayuntamiento concediera a la empresa Manantial de Ideas la plataforma para la compra de estos bonos, la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado el calendario de la campaña. Así, se ha establecido que los bonos se puedan adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.

El comercio minorista dispondrá de 252.000 bonos. Y cada consumidor podrá obtener un máximo de 12 bonos en el comercio. por su parte, la campaña destinada al sector hostelero dispondrá de 28.000 bonos, pudiendo adquirir cada consumidor un máximo de seis bonos.

La asignación presupuestaria que ha dedicado el equipo de Gobierno a este fin asciende a 1,4 millones de euros, de los cuales 1,26 millones van destinados al comercio minorista y el resto, 140.000 euros, a la hostelería. La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de estas bases para una acción de promoción del consumo en fechas anteriores a la Navidad.

La portavoz ha recordado que el programa de bonos al consumo se inició en época de pandemia con el fin de colaborar con el comercio local y con la hostelería. Posteriormente, se ha venido desarrollando en los últimos años con diferentes presupuestos. El último, gracias a la modificación presupuestaria que incluía a petición de Vox esta partida.

Para acceder a los bonos, los ciudadanos deberán acceder a la plataforma para su compra, que se va a poner en marcha en los próximos días. También los comercios tienen que adherirse la plataforma para formar parte de la lista de tiendas en las que canjear estos bonos.

El usuario deberá de identificarse en la plataforma a la hora de comprar los bonos con los requisitos que marcan las bases, como, entre otros, estar empadronado en Burgos. El canje de los bonos también es similar a ediciones anteriores. El bono está compuesto de una parte (60%) que corre a cargo del usuario, mientras que el resto (40%) lo aporta el Ayuntamiento como subvención.

Servicio de Apoyo a las Familias

Paralelamente, la Junta de Gobierno de Burgos ha aprobado también los pliegos para la contratación de la gestión del servicio municipal de Apoyo a las Familias (PAF), con un valor de 3.207.732 euros. Es un contrato cofinanciado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este servicio sale por un periodo de dos años prorrogable por dos anualidades. Se trata de equipos multidisciplinares que prestan servicio en apoyo a las familias.

También se han aprobado, por el procedimiento de urgencia, las bases que regulan la acción concertada del servicio de atención a personas indomiciliadas a través del Centro de Inserción Social (CEIS). El valor estimado de esta acción asciende 718.243 euros y sale por cuatro años prorrogable a otros cuatro.

Y también en el área de Servicios Sociales han salido a concurso los programas de inclusión social para los años de 2025 a 2029 con un valor estimado de 298.220 euros por cada año. Este programa también cuenta con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de la junta de Castilla y León

Finalmente, la Junta de Gobierno también ha designado al representante municipal en la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León al concejal Ángel Manzanedo. Y en materia de fiscalización, se ha llevado a cabo este trámite sobre la asignación económica de los grupos municipales del primer semestre de 2025.

Temas

Hostelería

Comercio

Consumo