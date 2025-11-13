Burgos ya conoce la fecha para recibir las obras del Castillo tras dos años de trabajos La idea que maneja Turismo es que los burgaleses puedan conocer la obra que se ha realizado en la fortaleza mientras se lleve a cabo la musealización

Julio César Rico Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:30

La obra que se ha realizado en el Castillo desde hace dos años por fin verá la luz el día 24 de noviembre. Esa es la fecha que la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha fijado para que el Consistorio recepcione las obras.

Esta actuación en el Castillo ha estado sujeta a diferentes plazos que ahora se van a cumplir. En septiembre se anunció que la obra se recepcionaba el 29 de septiembre. La actuación se enmarca en el conjunto de intervenciones que el Ayuntamiento desarrolla en el Castillo, y que, además de la estructura metálica que recrea la fortaleza, incluye una parte de musealización y otra parte audiovisual.

Un retraso en las obras

Ballesteros ha reconocido que la obra ha experimentado «un retraso» en las últimas semanas debido a «las peticiones de algunas áreas del Ayuntamiento», especialmente las relacionadas «con materia tecnológica y de gestión del propio espacio». Estas modificaciones han obligado a ajustar el calendario inicialmente previsto, aunque los plazos están ya próximos a cumplirse.

Ballesteros ha indicado que «se va a recepcionar a finales de este mes» y que, con ello, «por fin podrá estar listo y operativo». Esta actuación en el Castillo de Burgos se inició en 2023 con el objetivo de consolidar uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio histórico burgalés. Durante la ejecución del proyecto, ha explicado, «han surgido una serie de retrasos por el camino», motivados por «algún modificado de las propias obras durante su desarrollo».

El acondicionamiento como museo

Aun así, el Ayuntamiento ha querido mantener «el compromiso de que el 24 de noviembre» se realice la recepción formal de la obra, dando así por concluida esta fase del proyecto. La portavoz ha reiterado que el Consistorio está centrado en garantizar que los trabajos se completen «con todas las garantías técnicas y de conservación». En este sentido, ha remarcado que la fortaleza del Castillo «podrá estar lista y operativa» una vez culminados los últimos ajustes técnicos solicitados.

Ballesteros ha añadido que, tras la finalización de esta primera fase, el siguiente paso será abordar su «acondicionamiento museístico», una vez verificada la conservación estructural del conjunto. La intención del Ayuntamiento es abrir el espacio a la ciudadanía antes de iniciar esta nueva etapa de musealización, indicando que el objetivo es que los burgaleses «puedan conocer el resultado antes de su acondicionamiento museístico», ha destacado la portavoz, quien ha insistido en que el proyecto se concibe como un proceso por fases que permitirá compatibilizar la visita con las futuras actuaciones culturales y expositivas.