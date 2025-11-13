BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Barrio de Villatoro. APM

Burgos destina 4,3 millones a la mejora de la conexión peatonal y ciclista con Villatoro a partir de 2026

El presupuesto de licitación asciende a 4,3 millones y la obra se tramitará de forma anticipada, vinculada al presupuesto de 2026

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El acceso peatonal y a través de un carril bici hasta el barrio de Burgos de Villatoro está previsto que se desarrolle a partir del año que viene. La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de la aprobación del expediente de contratación de las obras contenidas en el proyecto de accesibilidad peatonal y ciclista del barrio de Villatoro. El presupuesto base de licitación asciende a 4.312.857 euros y la obra se tramitará de forma anticipada, vinculándose al presupuesto de 2026.

Ballesteros ha indicado que esta es otra de las obras «importantes de este mandato», destacando que se trata de «una actuación esencial» para conectar Villatoro con el resto de la ciudad; un barrio del que ha reconocido que no dispone en la actualidad de «accesibilidad ni por vía ciclista ni por vía peatonal».

Una de las prioridades

La edil ha recordado que esta actuación «era una de las prioridades», junto con la del barrio de Cortes, para dotar de accesibilidad a estas dos zonas de la ciudad. En este sentido, ha explicado que el expediente aprobado permitirá «licitar estas obras a la mayor brevedad posible». Para ello, se han aprobado los pliegos, con una reserva de 4,3 millones, a desarrollar desde el año que viene. «Se hará por tramitación anticipada», ha precisado, lo que significa que la adjudicación estará vinculada al ejercicio 2026.

La portavoz ha subrayado que se trata de «una obra importante» para toda la ciudad, pero sobre todo para el barrio de Villatoro y «los accesos que incluye». Además, ha recordado que «no solo afecta al barrio», sino también a otros espacios como «la futura Facultad de Medicina», con el fin de «favorecer una conexión accesible entre diferentes zonas urbanas».

Esta actuación en Villatoro y la de accesibilidad al barrio de Cortes son obras que se habían proyectado para mejorar la «accesibilidad y conectividad» de todos los barrios de la ciudad.

