Burgos mejora las piscinas de San Amaro con una inversión de 200.000 euros

El Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Burgos va a iniciar en unas semanas las obras de mejora en el complejo de piscinas de San Amaro, que llevan el nombre de Marta Fernández. En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado el pliego para las mejoras en «el vaso de la piscina familiar exterior del complejo deportivo de San Amaro», ha explicado la portavoz.

Se trata de actuaciones que afectarán «al vaso principal de la piscina de verano y al arreglo del propio borde de la instalación», así como a la construcción de un nuevo «camino de acceso» a la piscina para dar respuesta a las peticiones de mejora de la accesibilidad en este espacio.

La obra contempla la mejora «de los bordes y del propio vallado de la piscina», ha detallado Ballesteros. Estas actuaciones permitirán modernizar un equipamiento muy utilizado durante la temporada estival y que requería intervenciones de mantenimiento tras varios años de uso continuado.

200.000 euros de presupuestos

El presupuesto base de licitación asciende a 200.000 euros. Esta cantidad permitirá abordar todas las mejoras. Con esta inversión, el Ayuntamiento de Burgos busca seguir avanzando en la conservación y modernización de las instalaciones deportivas municipales, atendiendo a las demandas de los usuarios de San Amaro.

Todas estas mejoras «se suman a otras ya realizadas», ha recordado la portavoz. De hecho, al final de la temporada de verano, la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, explicó a pie de instalación que se habían desarrollado inversiones «por valor de 300.000 euros» en el mismo complejo.

Lista para el verano de 2026

Con esta actuación, el conjunto de inversiones en el complejo de San Amaro supera ya el medio millón de euros, ha precisado la portavoz. La idea del equipo de Gobierno es cumplir con «la necesidad de mejorar las instalaciones». Con su ejecución inmediata, la obra deberá estar lista «al inicio de la próxima temporada estival de 2026».

Las mejoras permitirán ofrecer un «espacio más seguro, accesible y cómodo» para los usuarios, especialmente durante los meses de mayor afluencia. Además, se reforzará la estética y la durabilidad de las instalaciones exteriores.

Estas intervenciones se enmarcan dentro del «plan de mejora y mantenimiento» que el Ayuntamiento desarrolla en distintas instalaciones. Ballesteros ha recordado que en las últimas semanas «se ha avanzado en otros proyectos, como la obra de la cubierta de Lavaderos», que contribuirá a mejorar las condiciones de uso de otros equipamientos públicos.

