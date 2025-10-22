BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Burgos. PCR

Burgos organiza una lluvia de ideas con regalo para la candidatura a Capital de la Cultura

El Fórum Evolución acogerá este sábado, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, un panel donde los burgaleses podrán dejar su propuesta y llevarse una taza conmemorativa de Burgos 2031

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:16

Comenta

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), invita a la ciudadanía a participar este sábado, 25 de octubre, en la acción 'Tu idea para Burgos 2031', una iniciativa abierta enmarcada en la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea 2031.

El vestíbulo del Fórum Evolución Burgos albergará un panel de gran formato en el que los burgaleses podrán dejar sus propuestas y reflexiones sobre el futuro cultural de la ciudad. Se trata de una acción concebida para dar visibilidad a la participación ciudadana y reforzar el sentimiento de pertenencia en torno al proyecto de Burgos 2031.

Durante toda la jornada, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, los participantes podrán escribir su propuesta en una tarjeta adhesiva y colocarla en el panel, además de recibir una taza conmemorativa de Burgos 2031 (hasta agotar existencias) como recuerdo de su colaboración.

Con 'Tu idea para Burgos 2031', el Ayuntamiento de Burgos reafirma su compromiso con una candidatura participativa y abierta que pone en valor la creatividad, la implicación ciudadana y la identidad cultural de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  3. 3 Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos
  4. 4 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  5. 5 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  6. 6 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  7. 7 Un herido en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  8. 8 600.000 euros para 52 negocios rurales: así se impulsa la transferencia de empresas en Burgos
  9. 9 Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés
  10. 10 Los hermanos que compiten juntos en Burgos: «Las cosas de la pista nos las llevamos a casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos organiza una lluvia de ideas con regalo para la candidatura a Capital de la Cultura

Burgos organiza una lluvia de ideas con regalo para la candidatura a Capital de la Cultura