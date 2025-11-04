Burgos vuelve a sancionar a Urbaser por deficiencias en la limpieza urbana Al concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, le preocupa también el alto porcentaje de consumo de alcohol en la vía pública, con muchas denuncias por este hecho, en edad juvenil y en la adolescencia

Julio César Rico Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha dado cuenta de una nueva sanción a la empresa encargada de la recogida de basuras y limpieza, Urbaser. Tres han sido las sanciones que el equipo de Gobierno ha impuesto en los últimos meses a la empresa por retrasos, deficiencias e incidencias en la prestación del servicio, ha detallado el concejal.

En agosto de 2024, la empresa fue multada con 21.007 euros por el retraso en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta industrial. En abril de 2025 se sumó otra multa de 6.000 euros por incumplir los plazos y turnos establecidos en el contrato. Y en octubre del mismo año se impuso una tercera multa, de 12.000 euros, por las deficiencias detectadas en los baldeos y limpieza del centro de la ciudad. Niño ha subrayado que estas sanciones «reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la correcta ejecución de los contratos».

Expedientes sancionadores por consumo de alcohol

En la misma comparecencia, ha ofrecido datos sobre los expedientes sancionadores por consumo de alcohol en la vía pública, que se mantienen estables, aunque al concejal le «preocupa el número de menores implicados».

Entre 2022 y 2025 se han abierto 1.200 expedientes por este motivo. En 2022 fueron 311, de ellos 37 a menores; en 2023 ascendieron a 332, de los que 31 fueron a menores; en 2024 se han registrado 323, con 47 menores implicados; y en lo que va de 2025, 235, de ellos 43 a menores.

Para otros asuntos relativos con la prevención del consumo de alcohol, el Ayuntamiento mantiene programas de prevención a través del 'Plan de Adicciones' de la Concejalía de Juventud.

Nuevos puntos limpios móviles

Para incrementar la cultura del uso del punto limpio en la ciudad, se va a contar con cinco nuevos puntos limpios móviles. Está previsto que el Ayuntamiento de Burgos los destine fundamentalmente a barrios y zonas periféricas de la ciudad. Se va a dotar de ellos gracias a la Junta de Castilla y León, que va a repartir por las ciudades este tipo de estructuras móviles. Suponen una inversión por parte de la Administración regional en Burgos de 228.334 euros, además de nuevos contenedores para los puntos fijos por valor de 58.723 euros.

El concejal de Medio Ambiente ha incidido en la evolución positiva de los puntos limpios de la ciudad. En este sentido, se ha incrementado el número de usuarios de los «39.000 de 2021 a los 41.700 en 2024». Son cifras que satisfacen al área de Medio Ambiente, no solo por el incremento de usuarios, sino por el aspecto educativo que tienen en la población.