Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda Los bonos podrán utilizarse del 12 de noviembre al 10 de diciembre, mientras los comercios ya pueden adherirse a la plataforma

Julio César Rico Burgos Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00

Apenas quedan ya unos días para que comience la campaña de buenos consumo, que se va a desarrollar entre el día 12 de noviembre y el 10 de diciembre. Y lo hace con un cambio sustancial a la hora de hacer el pago. El usuario deberá registrarse en la web correspondiente para hacer una reserva de bonos. El sistema le remitirá por correo estos bonos, pero el pago será en el comercio en lugar de la plataforma.

El pago «no se realizará online, sino directamente en el comercio», con el objetivo de fomentar las compras presenciales y evitar la venta por Internet, ha indicado el edil de Comercio, Cesar Barriada. El comprador abonará el importe total en el establecimiento y el Ayuntamiento financiará «5 euros por cada 15 euros de compra, lo que beneficia tanto al ciudadano como al comerciante», ha declarado Barriada.

El concejal ha precisado que de esta manera se garantiza un pago efectivo con tarjeta en el comercio para que el empresario tenga margen económico, ya que recibe el dinero que paga el usuario. Además, se garantiza la parte que aporta el Ayuntamiento con el bono. La nueva campaña de bonos al consumo de 2025, una iniciativa dotada con 1,4 millones de euros que busca «dar la máxima pluralidad y facilitar tanto al comercio como a los ciudadanos su participación», ha destacado.

Según ha explicado Barriada, los bonos podrán empezar a utilizarse desde el 12 de diciembre y estarán vigentes hasta el 10 de diciembre en una primera fase. Del total de la inversión, 1.260.000 euros se destinarán al comercio y 140.000 euros a la hostelería, lo que se traduce en 252.000 bonos de comercio y 28.000 de hostelería, todos de cinco euros. Los bonos no utilizados antes del 10 de diciembre caducarán y se reactivarán en una segunda fase, del 11 al 17 de diciembre, para que puedan ser aprovechados por otros usuarios.

Desde la Concejalía de Comercio se ha avanzado que, desde este mediodía, 7 de noviembre, los establecimientos pueden adherirse a la plataforma habilitada para participar en la nueva campaña de bonos al consumo. De este modo, los comercios interesados pueden inscribirse desde este momento en la herramienta destinada a tal fin.

Cambios en el sistema

Barriada ha detallado que este año la campaña introduce «cambios sustanciales respecto a ediciones anteriores». Entre ellos destaca la exigencia de un aval bancario de 900.000 euros a la empresa adjudicataria, con el fin de garantizar la seguridad económica del Ayuntamiento.

Otra de las novedades es la ampliación de los sectores participantes, que incluirá «instalaciones deportivas, gimnasios, servicios fotográficos, máquinas automáticas o servicios de limpieza», entre otros.

El programa de los bonos para 2026 está en el aire; al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Barriada que ha señalado que la alcaldesa, Cristina Ayala, ha manifestado que el comercio «dispondrá de un 1,5 millones de euros» que podrán destinarse a bonos u «otras iniciativas de apoyo al sector».

Preocupación en el sector

Desde el sector, la presidenta de la Asociación Centro Burgos, Patricia Gil, ha expresado la preocupación de los comerciantes por la falta de información por parte del Ayuntamiento. Según ha afirmado, «el sector está nervioso», porque la única información que tenemos es la ofrecida por los medios de comunicación.

Gil ha asegurado que aún desconocen «las modificaciones» y el sistema de pago, aunque ha recalcado que los bonos «funcionan y son muy necesarios» en este momento de crisis. Asimismo, ha recordado que las asociaciones llevan tiempo reclamando que estas ayudas se programen en los momentos más adecuados para el comercio, como «finales de septiembre u octubre, o incluso dividiéndolas en dos campañas al año» para reforzar las épocas más flojas.

En su opinión, no deberían coincidir con campañas como el «Black Friday o la Navidad», cuando el comercio «ya tiene actividad».

Mercados ambulantes

En la misma comisión, se ha aprobado abrir el periodo de concurrencia para la adjudicación de los puestos en los mercados del Parque de los Poetas, el Paseo del Empecinado y la calle Eloy García de Quevedo, según ha informado el concejal.

En total, se ofertan 140 puestos en el Parque de los Poetas, 106 en el Paseo del Empecinado y 116 en Eloy García de Quevedo. La licitación corresponde a la anualidad de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2029. El procedimiento seguirá la fórmula habitual y, en caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, se realizará un sorteo para determinar la adjudicación.