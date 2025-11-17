La campaña de bonos al consumo de Burgos logra vender medio millón de euros en solo cinco días Regresa el éxito a la campaña de bonos, a la que ya se han adherido 576 comercios, restaurantes y bares, los mismos que en toda la campaña de 2024 mientras sigue abierta la oferta a nuevos establecimientos

Julio César Rico Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:00

Un total de 576 comercios, restaurantes y bares de Burgos se han sumado hasta el momento a la campaña de bonos al consumo de 2025. Son casi los mismos, 577, que en toda la campaña de 2024, mientras que la actual sigue abierta a nuevos establecimientos, lo que augura un nuevo éxito, como ha expresado el edil de Comercio, César Barriada.

De ellos, 39 pertenecen al sector de la hostelería y 537 son altas en comercio. Este año, y tras solo cinco días desde la apertura, ya se alcanza la venta de 500.000 euros. De ellos, en hostelería se han utilizado 866 bonos y en comercio 32.088. Los bonos al consumo se agotaron en poco más de una hora.

Son cifras que, trasladadas a importes económicos, suponen 4.330 euros en el sector hostelero, correspondientes a 866 bonos de cinco euros, y 160.440 euros en comercio mediante los 32.088 bonos ya usados.

Barriada ha subrayado que las cantidades «serán aún mayores, dado que las compras no siempre se ajustan a cifras cerradas». Además, sostiene que estos datos reflejan únicamente el valor directo del bono, «sin incluir el gasto adicional de cada compra». Desde el área municipal recuerdan que cada bono debe canjearse con un gasto mínimo de 15 euros. Por ello, el impacto económico real para los comercios es muy superior al importe subvencionado.

Cambio en el pago

La campaña de 2025 refleja un cambio importante respecto a años anteriores por la nueva fórmula de canje. Y esto se nota en el sector que ha mostrado también su «satisfacción» por el método de compra. Desde el Ayuntamiento de Burgos se asegura que el funcionamiento del «sistema es mejor», gracias al sistema de pago directo en tienda.

Este cambio se considera «una ventaja frente al modelo anterior», donde los comercios debían esperar a la gestión del canje y a la posterior transferencia. Este año también ha funcionado bien la plataforma, sin caídas ni incidencias relevantes y todos los bonos se vendieron en hora y media. La campaña permanece abierta a nuevas altas de comercios. Y los bonos que no se vendan o que caduquen a fecha 10 de diciembre, saldrán de nuevo a la venta.

Presupuesto para 2026

Cesar Barriada ha comprometido la inclusión de 1,4 millones de euros en el presupuesto de 2026 destinados a comercio. Lo que no ha precisado es si irán a financiar una campaña de bonos al consumo o a otro tipo de acciones. La decisión se adoptará tras evaluar los resultados de la campaña actual.

Sobre la posibilidad de modificar las fechas de cara a futuras campañas, si es que desde el Consistorio se estimara oportuno hacerlo, el equipo de Gobierno «no se ha cerrado en ningún momento» a estudiar alternativas. De hecho, Barriada ha precisado que los cambios de este año ya fueron «fruto del diálogo con el sector», aunque los plazos administrativos han condicionado el calendario.

