Las cifras del cementerio de Burgos en 2025: dos de cada tres personas optan por el enterramiento frente a la cremación El cementerio municipal de San José ha registrado entre enero y septiembre de este año un total de 800 inhumaciones de las cuales 188 han sido de cenizas y 612 de cadáveres

La población de Burgos mantiene la tradición del enterramiento en nicho, tumba o panteón frente a la cremación. De las 800 inhumaciones que se han realizado en el cementerio munidipal de San José, solo 188 han sido de cenizas y 612 han sido de cadáveres. Según los datos aportados por el área de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos.

En la comparativa de los últimos cinco años, desde 2021, se observa que la cremación sigue una tendencia estable en Burgos, es decir, no despunta de forma notable. No es la tendencia elegida mayoritariamente por los burgaleses.

Enterramientos por años

El año 2021, tras el 2020 marcado por la covid-19, siguió acumulando más fallecimientos que la media de la ciudad, como muestran también los datos proporcionados por el Ayuntamiento.

Enterramientos por meses

Este año 2025, el més que más enterramientos de cadáveres acumula fue enero con 93, mientras que abril fue el que mayor número de inhumaciones de cenizar se llevó a cabo con 36.

Enero, con 111 enterramientos y abril con 112 son los meses de 2025 de mayor actividad mortuoria en la necrópolis burgalesa. El inicio del verano y el pleno invierno son las temporadas del año en las que más fallecimientos suele haber, condicionados por el cambio de temperaturas como elemento externo a la muerte.

Inhumaciones de personas sin recursos

Durante este año 2025, con datos hasta el mes de septiembre, este incluido, se ha producido una sola inhumación de una persona sin recursos.

Cuando se produce el fallecimiento de una persona que no tiene recursos, el Ayuntamiento de Burgos es la entidad que se hace cargo de los gastos aparejados al sepelio. Cada año, desde el área correspondiente, se asigna una cantidad en el presupuesto para realizar estos enterramientos. Se trata de un contrato que sale a licitación y que actualmente lo lleva la funeraria San José.

Obras

Desde el área de sanidad y Medio Ambiente se han realizado diferentes obras a lo largo de 2025. Así, según ha informado, se han ido recuperando «algunas sepulturas de la zona más antigua», con el fin de mejorar la imagen del cementerio. También se han arreglado «las aceras que estaban en mal estado» y se han mejorado «las tuberías» que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo.

De cara a los próximos meses, los trabajos a realizar se van a centrar en la «eliminación de humedades y agua» que se ubican en determinados patios del cementerio y la construcción de «nuevos nichos y columbarios».

Preparación para Los Santos

Durante este mes de octubre, el área de sanidad y Medio Ambiente ha realizado una limpieza en profundidad de algunas partes del cementerio y los alrededores del campo Santo a través de la empresa Urbaser. Además, se cuenta con la empresa concesionaria del cementerio, que se encarga de limpiar, cuidar y organizar para dejarlo lo más presentable posible durante estos días cercanos a la festividad del Día de Todos los Santos. En este sentido, se ha contratado la colocación de 150 crisantemos repartidos por distintas jardineras del cementerio.

Actos alrededor del Día de Todos los Santos Los actos que se van a llevar a cabo el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el cementerio municipal de San José, son la misa solemne que va a presidir el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta. Se va a celebrar en el paseo central y, posteriormente, se procederá a la colocación de una corona en la sepultura del compositor Rafael Calleja, autor de la música del Himno a Burgos. Para el día siguiente, Día de los Fieles Difuntos, está previsto que se oficie una misa en la capilla del cementerio a las 10.15 horas. El día 3 de noviembre, el general jefe de la División San Marcial y representante institucional del Ejército de Tierra en Castilla y León y Cantabria presidirán un acto frente a los nichos de los militares, caídos por la patria. Está previsto que este acto comience con la recepción de invitados y una posterior celebración de la misa, mientras que a las 10.45 se va a realizar un acto de homenaje en el panteón de los militares, donde un representante del Ayuntamiento colocará una corona de laurel.