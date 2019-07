Ciudadanos pedirá una declaración institucional contra los «actos de violencia» producidos el 15 de junio Vicente Marañón y Lorenzo Rodríguez a su llegada al pleno de constitución del Ayuntamiento de Burgos. / Aythami Pérez El portavoz del partido Vicente Marañón asegura que aunque identifique algunos rostros que participaron en «los actos de violencia» no denunciará los hechos ELSA IBEAS Lunes, 22 julio 2019, 13:24

Una declaración institucional como condena a los «actos de intimidación» a su llegada a la Casa Consistorial el día 15 de junio, jornada en la que se celebró el pleno de constitución, es lo que pedirá Ciudadanos en la sesión plenaria de este viernes. Vicente Marañón, portavoz del patido, critica la actuación del alcalde, Daniel de la Rosa, en ese momento. Explica que más allá de no condenar estos hechos, el regidor fomentó el ambiente. «Salió a jalear con el bastón de mando», afirma, en referencia al momento en el que, una vez investido alcalde, De la Rosa salió a abrazar a los vecinos que se habían congregado a las puertas del Ayuntamiento para felicitarle. Esto ocurrió después del Pleno, después de los «actos de violencia» a los que alude Marañón.

Asimismo, Cs solicitará que el regidor retire todos los documentos gráficos que guarda de ese momento, ya que «se sienten humillados». Marañón asegura que en esos documentos reconoce varios rostros de personas que le «insultaron, vejaron y zarandearon». A pesar de ello, no va a denunciar los hechos a la Policía, ya que expresa que fue un acto contra el Estado de Derecho, no a título personal.

Desde el partido creen que el alcalde no debería estar en el cargo si no es capaz de defender a los que están siendo intimidados. El portavoz de Cs argumenta que es «decepcionante» que De la Rosa no actúe de forma espontánea contra la violencia ya que «la violencia no puede tener sitio en Burgos».

Además, Ciudadanos presentará otra proposición que tiene como origen los incidentes en la manifestación del Día del Orgullo en Madrid. El partido seguirá prestando su compromiso con el colectivo LGTBI, como aseguran que llevan haciendo mucho tiempo, y rechazan la exclusión a las personas de este colectivo. Asimismo, condenan los actos de violencia acontecidos en la manifestación del Orgullo contra representantes del partido en la capital.