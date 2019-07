Daniel de la Rosa responde a las preguntas pendientes de los lectores de BURGOSconecta Imagen del alcalde contestando a los lectores de BURGOSconecta / Aythami Pérez El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, no pudo responder a todas las preguntas de los lectores en el videochat de BURGOSconecta, pero días mas tarde nos ha hecho llegar el resto de respuestas BURGOS CONECTA Burgos Sábado, 13 julio 2019, 14:42

Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, visitó el pasado 26 de junio BURGOSconecta con el fin de llevar a cabo un videochat en el que poder dar respuesta a las preguntas de los lectores que así lo desearon. La avalancha de cuestiones recibidas hizo imposible que el regidor pudiera responder a todas ellas. Se comprometió a hacerlo y a pesar del elevado número de preguntas, no ha dejado sin respuesta ninguna de ellas.

Carlos: ¿Ha detectado el actual equipo de Gobierno alguna irregularidad del equipo de Gobierno que ha salido?

Hola Carlos, el actual equipo de Gobierno se ha centrado desde el primer momento en sacar adelante proyectos y mejorar la gestión actual sin invertir demasiado tiempo en analizar lo ocurrido anteriormente. Ciertamente, hemos encontrado asuntos que requieren cierta urgencia por falta de previsión del anterior gobierno municipal pero estamos trabajando intensamente en dar soluciones a los mismos.

Pepe: ¿Por qué el Ayuntamiento no toma las riendas por medio del consorcio del aeropuerto y promueve viajes chárter entre las diferentes agencias de viajes de la ciudad para lanzar paquetes y nos dejamos de pagar líneas regulares estúpidas como la de Barcelona? A lo que hay que añadir la idea del aeropuerto de Teruel, como mantenimiento o para transportes, con la ampliación del puerto seco…

Hola Pepe, como Ayuntamiento no podemos actuar de promotores directamente sino que es necesario ajustarse a mecanismos legales como pliegos, concursos públicos etc. La faceta del aeropuerto para mantenimiento de aeronaves ya se utiliza pero la de transporte de mercancías se encuentra muy limitada por la longitud de la pista. Por otro lado, queremos reclamar la evaluación del contrato de patrocinio (que concluye en junio de 2020) para tomar una decisión consensuada con el resto de grupos respecto a la política de promoción del aeropuerto.

Luci: ¿Cómo va a plantear el nuevo bulevar que prevé en Gamonal? Con un gran aparcamiento soterrado y plazas de aparcamiento en rotación y sin vehículos aparcados en superficie? (eso sí, manteniendo los dos carriles por sentido, uno podría ser para bus)

Hola Luci, respecto al aparcamiento en Gamonal nuestra propuesta es construirlo en la calle María Amigo

Lourdes Ibáñez: ¿Cuál es el problema técnico de poner las barracas en la Quinta? Un gran saludo

Los servicios técnicos del Ayuntamiento descartaron «La Quinta» por falta de espacio y por el impacto ambiental que supondría. Nuestro compromiso es buscar un recinto ferial permanente que pueda, además de las «barracas», albergar otro tipo de ferias y eventos.

Alejandro: Buenas tardes. Me gustaría saber si el estadio de El Plantío estará en condiciones en la jornada 1. ¿Qué va a haber del proyecto inicial y qué se va a modificar? Tema instalaciones deportivas: esto se lo digo yo a título de usuario diario de las de El Plantío: el estado de conservación de las mismas es lamentable, hay días que no hay ni agua caliente en muchas duchas...suciedad más que evidente. Es vergonzoso como está esta instalación, que debería ser el orgullo de todos por lo emblemática que es. Hay unas duchas clausuradas y precintadas desde hace años, las del gimnasio. Por favor, visiten las instalaciones y vean como se encuentran. Lo mismo pasa con las piscinas de El Plantío, en franca decadencia...del polideportivo de San Pedro y San Felices mejor no hablar... Gracias por la atención...y por favor inviertan en deporte y en educación n(más guarderías!! La de Rio Vena nunca debió cerrarse). Se pueden hacer muchas más cosas por cambiar la vida de los burgaleses para mejor de lo que se hace habitualmente desde el ayuntamiento. Espero un cambio radical en ese sentido con su gobierno (si le dejan...)

Hola Alejandro, intentaré dar respuesta a todas esas inquietudes: La gestión del tema del Plantío es uno de los proyectos «heredados» del anterior equipo de Gobierno, hemos puesto mucha atención en la ejecución del mismo y podemos adelantar que la previsión de finalización de la obra es el 9 de septiembre.

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones deportivas, como el de otras instalaciones municipales, es muy deficiente y tenemos que realizar una relación de prioridades para afrontar todos esos problemas en la medida de nuestras posibilidades.

Jimena: ¿Van a hacer algo para erradicar las casas de juego que han proliferado como moscas en nuestra ciudad y particularmente en Gamonal?

Hola Jimena, la normativa municipal no nos da mucho margen de maniobra en cuanto autorizar o no aperturas de negocios según la clase de los mismos. Pero, en la medida de nuestras competencias, vamos a valorar una modificación del PGOU para limitar la proliferación de locales de juego, ampliando la distancia entre ellos además de instar a la Junta de Castilla y León a que modifique la normativa autonómica.

Esa22: Buenas tardes!!! Cuando se va arreglar todo el Entorno de la calle Manuel Altolaguirre (en frente del Colegio Juan de Vallejo)??? Es una pena que este la zona con esas campas, mala iluminación, maleza.... muchas gracias.

Hola Esa22, durante el mandato anterior se abordó la necesidad de llegar a un acuerdo con las comunidades de propietarios de viviendas y garajes. Es un tema complejo desde el punto de vista urbanístico pero lo queremos resolver.

Jose: Hola, quería saber que planes tienes para el Plantio en la grada de tribuna, ya que en caso de ascenso del Burgos, la Liga no permitirá usarla. Gracias.

Hola Jose, como sabes, el estadio municipal está ahora mismo afrontando una obra de remodelación de profundo calado. Soy socio del Burgos C.F. desde hace años y conozco de primera mano los problemas que aludes pero esa mejora necesitaría también de una fuerte inversión que deberá contemplarse en los presupuestos con lo cual deberá ser objeto de un amplio acuerdo entre los diversos grupos que conforman el pleno. Dicho esto, tenemos el compromiso de completar la remodelación del conjunto del estadio, bien sustituyendo la actual tribuna por otra nueva, bien remodelando la actual. También estamos estudiando la posibilidad de comprometer inversiones al Club a cambio de ampliar y mejorar la concesión de uso de instalaciones.

Santiago: En primer lugar mi más sincera enhorabuena. Tiene el ayuntamiento las suficientes herramientas para ayudar a personas jóvenes con riesgo de desahucio?

Hola Santiago, el problema que me trasladas es ciertamente grave y urgente. Pese a que las competencias de vivienda no pertenecen al Ayuntamiento, se han hecho y se están haciendo esfuerzos en ese sentido como el parque municipal de viviendas. Intentaremos redoblar ese empeño desde lo municipal y ser exigentes con la Junta de Castilla y León para que colabore en estos asuntos de vivienda que precisan soluciones urgentes.

Patricia: Buenas tardes, Daniel. Mi pregunta va en referencia al tema de las fiestas vecinales y las trabas puestas por el gobierno del PP y en especial del anterior concejal de festejos, el cual dejó claro que solo le importaban las 5 fiestas de barrio más importantes y que las demás no tenía interés en promoverlas. ¿Qué postura piensa tomar el actual gobierno local al respecto? Un saludo.

Hola Patricia, ya desde la oposición afirmamos que esa «cláusula de la discordia» según la cual toda la responsabilidad por las fiestas de barrio recaía en los organizadores, nos parecía injusta. Ahora ya como equipo de gobierno, tenemos la firme voluntad de que los barrios sigan teniendo la posibilidad de organizar sus fiestas y estamos buscando una solución con urgencia con la que sería el Ayuntamiento quien asumiría en todas las fiestas de los barrios, la responsabilidad sobre las posibles incidencias y siniestros que se pudieran producir.

Óscar: Hola Daniel y antes de nada enhorabuena. Mis preguntas tienen que ver con la movilidad. ¿Se va a poner en marcha por fin una nueva red de autobuses tras más de 10 años de incompetencia de los anteriores gobiernos en ese área?, y además, ¿vais a aumentar el número de estaciones de Bicibur a barrios que no tienen este servicio ahora? Veo esperanzado que esta legislatura puede ser transformadora para Burgos, no nos defraudéis.

Hola Óscar, la nueva red de autobuses se diseñó de manera precisa y detallada con la inestimable participación del PSOE durante el mandato anterior y, creemos, que es la mejor solución sin duda alguna. Queremos ir dando pasos que conduzcan a su implantación pero, como seguro entenderás, deberá hacerse cuidando los plazos para crear los menores perjuicios posibles a los usuarios. Además, como es conocido, gobernamos en minoría y para poder implantarla necesitamos del apoyo de los grupos de la oposición, al menos de aquellos que nos otorguen una mayoría suficiente. Bicibur y la movilidad en bicicleta es algo que debemos potenciar como alternativa de transporte y, para eso, seguiremos los pasos de una proposición de pleno aprobada el mandato pasado pero de plena vigencia y que contó con la ayuda del colectivo Burgos con bici.

Ramón: ¿Se negociará un tren directo Burgos-Aranda- Madrid?

Hola Ramón, creo que más que negociar, debemos exigir la reapertura de esa línea. Tengo confianza en que los diputados elegidos por Burgos serán beligerantes al respecto y podremos conseguirlo al igual que se hizo con la liberación de la AP1. Ahora bien, para ello la voluntad del Gobierno socialista de España tiene que verse refrendedad en los próximos presupuestos generales del Estado y para ello será imprescindible el acuerdo con los grupos de la oposición.

Sixto: Buenas tardes Dani, ¿volverán las barracas a La Quinta?

Hola Sixto, esta cuestión ha tenido respuesta en otra pregunta de este chat. Gracias por tu interés

Juankar: Hola Daniel, mi pregunta es la siguiente, ¿se va a permitir girar a la izquierda en diversos tramos del bulevar? Y una segunda pregunta, ¿estará acabado El Plantío para septiembre?

Hola Juankar, tenemos la determinación de construir al menos dos o tres rotondas en el bulevar que permitan ese giro a la izquierda al que te refieres. Respecto al Plantío he dado respuesta en otra pregunta anterior.

Alejandro: Buenas tardes. Uno de los problemas más graves y a su vez más invisibles es la contaminación atmosférica. La Agencia Europea del Medioambiente cifra en 800.000 las muertes prematuras que se producen por la misma Europa. Mi pregunta es: ¿Qué medidas se pueden implementar desde el Ayuntamiento para mejorar la calidad del aire? No sé si estará de acuerdo conmigo pero, desde mi humilde opinión, considero imprescindible que el coche pierda protagonismo a favor de autobuses, bicicletas y peatones y para ello hay que peatonalizar y ampliar aceras para conseguir un Burgos más amable con sus habitantes. Muchas gracias por su respuesta y le deseo todo el éxito.

Hola Alejandro, coincido en que la contaminación atmosférica así como otros aspectos medioambientales han adquirido, sin duda alguna, carácter de urgencia. En otra pregunta me refería a la apuesta decidida del grupo socialista ya desde el mandato anterior, por mejorar el transporte urbano poniendo el acento en las bicicletas, el transporte público y los desplazamientos a pie. Es imprescindible pacificar el tráfico y, como bien señalas, lograr una ciudad más amable y más verde.

Ana Sanz: Últimamente Burgos no está muy limpio. Me gustaría saber si va a dedicar más presupuesto a la limpieza y si van a empezar a sancionar a las personas que realizan grafitis (no hay un rincón de la ciudad que no tenga uno).Gracias.

Hola Ana, el contrato de limpieza de Burgos es uno de los más de cuantos mantiene el Ayuntamiento. Es un asunto con muchas vertientes que debemos saber manejar con extremada atención y ten por seguro que así lo haremos. Pero más allá de ese servicio de limpieza o del de recogida de basuras, es necesario poder hacer una labor pedagógica para que entre todos adquiramos responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas y seamos capaces de lograr una ciudad tan limpia como deseamos.

Los grafitis, como bien dices, proliferan por nuestra ciudad pero, por suerte, cada vez más los encontramos adornando verjas de comercios, puertas de garaje, medianeras, etc de una forma artística y ordenada. En cuanto a los que solo se dedican a ensuciar paredes y estropear patrimonio municipal, haremos todo lo posible porque la labor que ya se realiza de limpieza de los mismos sea más eficaz si cabe.

Sergio: ¿Cómo se va a regular la doble fila en Reyes Católicos a la altura de la central de Ibercaja? Por las tardes es insufrible

Hola Sergio. Entiendo que es un problema que genera muchas incomodidades pero, en realidad, la doble fila no es «regulable», sino que debe ser cuestión a vigilar si cumple o no las normativas de tráfico por parte de la policía local.

Donner13: ¿Sigue pensando en retirar la imagen del Cristo de Burgos del Salón de Plenos? Y si la respuesta es sí, ¿lo cedería a Cabras, donde su alcalde socialista lo recibiría con los brazos abiertos?

Hola Donner13, mi compromiso personal es el de respetar la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, de todas las administraciones públicas. Si bien en este, como en otros muchos asuntos durante este mandato, buscaré un consenso entre los grupos toda vez que, como es conocido, el grupo socialista gobierna en minoría. En cualquier caso, estamos hablando de un patrimonio municipal que en caso de no estar en el Salón de Plenos, tendrá una ubicación adecuada.

Gonzalo: ¿Cómo va a solucionar el problema de aparcamiento en Gamonal? ¿Tiene pensado reformar la Calle Vitoria?

Hola Gonzalo, sobre este tema ya he comentado mi opinión en otra pregunta.

Burgalés: ¿Dónde tenéis pensado hacer en el futuro la nueva estación de autobuses? Artillería o en el solar del Yagüe estaría genial, céntricas y bien comunicadas. Gracias

Hola Burgalés como ubicación, es necesario admitir que la actual es seguramente la mejor por céntrica y cercana. En caso de que fuera necesario un traslado, sus propuestas sí que son adecuadas pero ambos tienen un problema común: el Plan General de Ordenación Urbana establece otros usos para esos lugares.

Juan: En cuanto a la recogida de residuos en la zona centro, no cree que tener camino es toda la noche sacando contenedores soterrados y llevándolos a un sitio para ser vaciados en lugar de que pase un camino y los vacíe en el sitio tiene un alto coste?

Hola Juan, los procedimientos de recogida son ciertamente complejos pero por una cuestión de accesibilidad en muchos casos no queda otra opción que la que señalas en tu pregunta. Ojalá en su momento se hubiera incorporado alguna otra forma de recogida más cómoda y sencilla. De todos modos, pasaré tu sugerencia al área correspondiente por si pudiera ser de utilidad.

David: Hola Dani y enhorabuena. Me gustaría dar alguna idea para futuras fiestas de San Pedro, creo que hacen falta actividades de participación ciudadana, concursos de gastronomía al aire libre (ejemplo de bacalao, tortilla, morcilla, cocido castellano, sopa castellana...), concursos de cartas al aire libre ( mus, tute, brisca, ajedrez...). Para evitar el botellón, como en el País Vasco y Miranda, poner casetas también de noche ( bares y/o asociaciones, peñas en la quinta) con conciertos de grupos locales, djs... en todas casetas vasos y platos reutilizables a 1 euro con un logo festivo y burgalés, baños públicos, quitar una sesión de fuegos y poner toros de fuego en los pases de tarde de alguna orquesta, y un día un espectáculo pirotécnico itinerante, recuperar el festival de música Burgos en vivo, más grupos de calle, concursos de graffitis, más actividades deportivas, en definitiva dar más participación a la gente, a las asociaciones, peñas, colectivos... que sientan las fiestas. Poco a poco ir modernizando nuestros Sampedros. Gracias y un saludo

Hola David, recojo estas sugerencias para aportar en un proceso que el área de Festejos comienza desde ya mismo y que tendrá como objetivo hacer una propuesta diferente y renovadora de las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo

Nacho: Gracias a vuestros comportamientos, los ciudadanos tenemos la certeza de que, en general, los políticos sois más falsos que un duro de chocolate. Dos preguntas: ¿cómo es posible que después de pasarte meses echando pestes contra «los fachas» de VOX, insistiendo en llamarles EXTREMA DERECHA, ULTRAS, retrógrados, etc, a los cinco minutos de ser alcalde, gracias a ellos, les dediques piropos y alabes su sentido democrático? ¿cómo se puede decir que no elegirte a ti era vergonzoso y un fraude político, cuando tu aplaudiste que tu partido y Sánchez, llegasen a La Moncloa pactando con lo más impresentable de la política, como los proetarras, golpistas, derechona vasca..?

Hola Nacho, Los piropos que dices dediqué a los concejales de Vox eran referidos, efectivamente, al sentido democrático que tuvieron anteponiendo los intereses de la ciudad a las instrucciones llegadas desde Madrid que no tenían en cuenta la voluntad expresada por las urnas. Por otro lado, el fraude político al que hice referencia tenía como germen algo similar al o anterior: la renuncia por parte de Ciudadanos a negociar un acuerdo de cambio para esta ciudad negándose a reunirse con la fuerza más votada y aguardando a las negociaciones realizadas lejos de Burgos y de los intereses de los burgaleses.

Ángel: Buenas tardes, ¿Qúe cree que le falta a las fiestas de una ciudad como Burgos y qué le sobra? Como recomendación vendría bien disponer de baños portátiles en zonas de gran afluencia como casetas y zonas de verbenas. Un saludo

Hola Ángel, a las fiestas de Burgos les hace falta un cambio muy importante y les sobra la rigidez y las repeticiones de fórmulas ya agotadas. Los baños portátiles es un punto que debiéramos tomar como imprescindible ante la previsión de grandes concentraciones de personas. En la medida que hemos podido, este año ya hemos instalado más urinarios portátiles y contenedores de basura en zonas de afluencia como las márgenes del río Arlanzón durante el «botellón».

Eva: Me gustaría saber si existe la posibilidad de poner autobús de Gamonal al hospital todos días a la hora de entrar los trabajadores.

Hola Eva, La red de autobuses urbanos está pendiente de una remodelación completa que, entre otras ventajas, traerá una mayor afluencia de autobuses al recinto hospitalario que, esperamos, pueda dar cobertura a las necesidades tanto de usuarios y trabajadores.

Agustín: ¿Echará atrás la decisión del anterior Gobierno de no enviar los recibos de impuestos a los domicilios de los interesados?

Hola Agustín, esa decisión nos parece que se tomó de manera precipitada y, sobre todo, con una comunicación muy deficiente. Además de abrir una oficina de la BAC en el barrio de Gamonal tenemos en mente hacer mucho más accesible y sencilla la gestión de tributos para los ciudadanos.

Alzaga: Parece que ha empezado la legislatura queriendo desatascar, en cuanto a obras, situaciones enquistadas como las Llanas o las Huelgas. ¿Van a hacer algo referente a la locomotora de Fundación Caja de Burgos?

Hola Alzaga, respecto al proyecto de las Llanas, he viajado personalmente a ICOMOS para tratar de solucionar los problemas que ponían a lo diseñado y hemos conseguido salvar lo principal del mismo pero, por desgracia, no en su totalidad. En cuanto a Las Huelga quiero impulsar un proyecto integral para lograr una solución duradera a un entorno que la está necesitando desde hace tiempo.

La Fundación Caja de Burgos tomó su propia decisión de no llevar a cabo ese proyecto en el lugar que había escogido en un principio y, al parecer, tiene intención de realizarlo en el edificio anexo a la Casa del Cordón.

Yo: ¿Qué lógica tiene que los autobuses pasen por la universidad a las y 20 cuando las clases acaban a y media? ¿alguna solución al respecto?

Hola Yo, He comentado en alguna otra respuesta que ya está diseñada una nueva red de autobuses completamente nueva con mayores frecuencias y que presta mayor atención a lugares estratégicos como el HUBU o la UBU.

Troli: ¿Se va a ampliar finalmente la dotación de personal en el área de Tributos? Gracias

Hola Troli, son muchas las áreas del Ayuntamiento que necesitan una mayor dotación de personal y posiblemente la de Tributos sea una de las que tiene mayor urgencia. Es cierto que los asuntos de personal llevan un procedimiento administrativo que puede hacer que se dilaten un poco en el tiempo pero pondremos la mayor celeridad posible para que el Ayuntamiento pueda ofrecer el servicio que merecen los burgaleses.

Ángel: El mantenimiento de los parques infantiles deja mucho que desear. Alguno como el de Virgen del Manzano o Badem Powell son un peligro para los peques y otros tienen elementos rotos. ¿Qué solución puede tener?

Hola Ángel, al finalizar el mandato anterior, se contrató la rehabilitación de todos los parques infantiles de la ciudad ante su mal estado y conversación.

Paco: ¿Comó se puede defender hacer las torres de Angulo sin ningún interés público y en contra de los vecinos?

Hola Paco, en el mandato anterior, el pleno del Ayuntamiento de Burgos, de acuerdo a los informes técnicos y los jurídicos del propio Ayuntamiento avaló el interés público de dicha promoción.

Roberto: ¿Qué solución dará al estacionamiento de vehículos en Gamonal?

Hola Roberto, sobre tu pregunta, he tenido respuesta en otro comentario anterior.

Serbia: A la vista de la Candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2021, qué planes se prevén? Se prevé un hermanamiento con la ciudad de Novi Sad (Serbia), quien ha sido designada ciudad Europea de la Cultura 2021? Se articulará algún mecanismo para que villas históricas como Frias o Sasamon puedan colaborar y participar en el proyecto Burgos European Capital of Culture 2031?

Vamos a trabajar en el diseño del proyecto de Burgos para concurrir a la capitalidad europea de la cultura en 2031 con el mayor consenso y participación posibles. Un saludo.

Pisone: Felicidades en primer lugar!. Será bajo su mandato la era de la Burgos social? Se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida? Se compromete a analizar por qué hace más de cinco meses que la administración omite la solicitud de 2 plazas de aparcamiento libre para personas con movilidad reducida en el Paseo Pisones?

Muchas gracias, la atención a las personas que peor lo están pasando, las familias con menos recursos, las minorías, las personas con discapacidad... es junto a la creación de empleo nuestra principal prioridad. Estamos decididos a reforzar los servicios y prestaciones sociales, así como la mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Las nuevas ordenanzas de movilidad y terrazas irán este sentido. Un saludo.

Empredimiento y UE: Qué planes tiene Burgos para crecer y adaptarse al panorama económico nacional e internacional? Se prevé crear un hub empresarial y de Startups que sea referente en todo el norte de España y mantenga y aporte : empleo, riqueza, demografía e ingresos públicos? Prevé articular y apoyar este Ayuntamiento la constitucion y promoción de Cooperativas sin ánimo de lucro?

Tenemos el firme compromiso de reforzar la nueva Sociedad de Promoción y Desarrollo para generar nuevos programas de captación de inversiones, comercialización de suelo industrial, captación de programas y proyectos europeos de desarrollo... etc. Un saludo.

Manolo: Se contratará en adelante comercializadoras de energía eléctrica con certificado 100% de renovables? Creará Burgos una Cooperativa de Gestión, producción y comercialización de energía, agua y gas, siguiendo algo parecido al modelo de Barcelona?

Avanzar hacia un consumo energético basado en energías renovables desde el Ayto., es uno de nuestros compromisos electorales. También queremos incentivar la trasformación de consumos y materiales renovables en iniciativas privadas desde un mejor tratamiento fiscal.

Armendia: Se intermediaria desde este Ayuntamiento para atraer compañías como Ryanair, EasyJet, Jet2, o Wizzair, en aras a que establezcan rutas a/desde el Aeropuerto de Burgos? Se prevé crear un aeropuerto intermedio que preste servicios a Madrid y Bilbao, tal y como hacen los Aeropuertos de Reus y Gerona con la ciudad de Barcelona? Se prevé intermediar con Alsa para que instale paradas en sus rutas en el Aeropuerto de Villafría? Y con FlixBus y OuiBus? Se negociará desde este Ayuntamiento para que Amazon utilice las instalaciones del Aeropuerto de Burgos en su afán de diversificación y ampliación de negocio?

Actualmente la Sociedad de Promoción de Burgos mantiene un contrato de patrocinio con la compañía Air Nostrum para la operativa de vuelos regulares a Barcelona desde nuestro aeropuerto. Dicho contrato termina el año que viene. Será entonces cuando analicemos resultados y decidamos cómo proceder desde ese momento. Un saludo.

Sasamón: Prevé la ciudad de Burgos hacer algún reconocimiento al escultor Carlos Salazar Gutierrez conocido artísticamente en la provincia como 'Salaguti'?

Le agradezco la sugerencia, pero le debo reconocer que no está entre nuestras previsiones. No lo descarto en el futuro. Saludos.

Artiak: Ruego a toda la Junta de Gobierno y a la Alcaldía que establezcan contactos con la entidad francesa SNCF (Ferrocarril) para iniciar e instaurar un proyecto de recuperación con ADIF y la UE de la via Madrid-Burgos-Aranda, y crear un sistema de trenes nocturnos con capacidad para transportar vehículos de sus pasajeros. Un proyecto europeo que sin duda es todo un éxito en Francia y que reviviria el sentido de los trenes nocturnos y de líneas como el directo. Las necesidades de eliminar las rutas aereas de corta distancia esta entre las prioridades de la UE. Y esta es una oportunidad para Burgos.

Mi principal prioridad para la línea de ferrocarril Madrid - Burgos, es recuperar el tren directo de mercancías por Aranda de Duero. Un saludo.

Alfonso: Intentará en su mandato, o bien sea desde la oposición, si se da el caso, suscribir o plantear la suscripción de un Acuerdo de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sasamon en materia de turismo?

El Ayuntamiento de Burgos no suscribe acuerdos de colaboración específicos en materia de turismo con ningún Ayuntamiento, más allá de los hermanamientos o participación en diferentes asociaciones en las que confluyen intereses comunes desde la promoción turística. Un saludo.

Roberd: Hola señor alcalde, enhorabuena, lo primero. ¿Qué planes tiene para la feria y actividades taurinas de la ciudad? ¿Tiene previsto fomentar la tauromaquia desde el Ayuntamiento? Gracias

Muchas gracias Rober. Como aficionado taurino que soy no me opondré a la celebración de espectáculos taurinos en nuestra ciudad. Intentaremos mejorar la feria taurina de Sampedro cada año en la medida que podamos condicionarla a través de los futuros concursos. Un saludo.

Pedro: La fachada del estadio El Plantío se está instalando actualmente ¿está previsto que finalice para finales de agosto?

La previsión para la finalización de la obra de El Plantío es la segunda quincena de septiembre. Un saludo.

Daniel: Es consciente que las licencias de las terrazas, pese a pagar su tasa al Ayuntamiento se consideran una concesión administrativa y por ende están Sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales? Promoverá una campaña informativa al comercio y PYME de la ciudad para evitar posibles contingencias de tipo fiscal?

Buenas tocayo. Al finalizar el mandato anterior se aprobó inicialmente la nueva ordenanza de terrazas de hostelería. Después del verano la retomaremos para abordar su aprobación definitiva. Como bien dice la ocupación del suelo público no es ningún derecho del hostelero sino una prerrogativa de la administración que puede conceder o no. Un saludo.

Juan 2: ¿qué plan de empleo teneis pensado?. que acciones se van a llevar a cabo para fomentar la industria y el comercio?

La creación de empleo de calidad es nuestra principal prioridad. Le animo a que entre en www.danidelarosa.es y se descargue nuestro programa de gobierno y atienda especialmente el primer capítulo. Este es un chat y tendría que estar todo el tiempo contestando esta pregunta. Entre en el programa y comprobará decenas de iniciativas en este sentido. Saludos.

Juanitotuitero: Me gustaría saber qué va a pasar con el servicio de autobuses búho que tantas polémicas genera al suprimirlo en el periodo vacacional. Gracias.

Sobre el búho ya he contestado anteriormente en este mismo chat. Saludos.

Mila: Buenas tardes y Enhorabuena. En el G3, a la altura del Lidl hay mucho movimiento de personas y coches cruzando la vía de Condesa Mencía, ¿Sería posible alguna forma de organizar el tráfico, con rotonda o semáforo?. Muchas gracias

Así es y le traslado que en unos meses procuraremos corregirlo incorporando algunas de las medidas que usted menciona. Un saludo.

Barracas: Siempre que llegan estas fechas se habla de lo miso: ¿Dónde pondrán las barracas este año? ¿En el polígono del Vena? ¿La Milanera?¿La Quinta?¿Qué le parece la idea de que se trasladen donde antiguamente estaba el Hospital General Yagüe?

Buenas. La feria de atracciones de Sampedro lleva «provisionalmente» 15 años en el polígono docente del Vena frente a una zona residencial. No están ubicadas en un recinto ferial. Este año necesariamente estarán de nuevo allí. Nuestro compromiso electoral en cambio es el de trasladarlas a medio plazo a un nuevo recinto ferial que pueda albergar ferias de todo tipo, no solo las barracas. Opciones existen: Los sectores próximos a Cortes, Las Tejereas... pero la Quinta no es una opción. Ya lo intentamos en el mandato anterior y los informes técnicos fueron negativos. Esta ciudad necesita de un nuevo recinto ferial y de incorporar una cultura que existe en la mayoría de las ciudades como es la de «desplazarse a la feria». Provisionalmente el año que viene las llevaremos a La Milanera, ahora que ya tenemos la ronda interior completa, zonas de aparcamiento alrededor y mayor capacidad de trasporte público que hace 15 años.

Paco RT: ¿Para cuándo tendrá Burgos un autobús búho efectivo y que abarque la ciudad de este a oeste? En el mismo sentido, ¿cuándo tendremos una línea circular para aprovechar el cierre de la ronda? Enhorabuena y gracias.

Muchas gracias Paco. El autobús buho se debe reforzar, pero no es tan fácil. Es necesario primero revisar el convenio con la plantilla de conductores perceptores del servicio de autobuses para retribuir el servicio, disponer de más conductores e integrar este servicio dentro del nuevo mapa de líneas. Lo que sí que le adelanto es que en breve pondremos en marcha el servicio de parada a demanda por la noche para mujeres. Un saludo.

Viesan: Buenas tardes, mi pregunta es relativa al campo de fútbol municipal de San Pedro y San Felices, el cual sufre un estado de abandono lamentable. ¿Qué planes tiene a este respecto? También me gustaría saber si va a haber alguna actuación en el parque de San Isidro, al que creo que se debería dar «meneo» para hacerlo más atractivo para los vecinos. Gracias alcalde.

Por la información que dispongo y a riesgo de equivocarme creo recordar que hace poco el anterior ejecutivo decidió intervenir sobre el campo de San Pedro y San Felices ofreciendo al club deportivo del barrio su gestión. Revisaremos ese compromiso con la voluntad de arreglar el campo y posibilitar su uso por el club. Respecto al parque de San Isidro queremos hacerlo más accesible. Un saludo.

Daniel: ¿Se compromete a instar al Gobierno y a la Junta y Cortes de CyL para que garanticen la jubilación anticipada para todos aquellos que sufren la poliomielitis, virus que les afectó en la infancia allá por los años 1950-1960 y que es una enfermedad degenerativa que les limita la movilidad? Actualmente no pueden jubilarse de forma anticipada al tener que acreditar, no solo 15 años de cotización, sino que ostenten más de un 45% de discapacidad desde hace más de 15 años, requisito que pese a ser lógico, y patente en la realidad, muchos no ostentan y por ello no pueden jubilarse de forma anticipada

Considero que lo que debo hacer como Alcalde es ejercer desde el marco de las competencias que le corresponden al Ayuntamiento. Las prestaciones vinculadas a las pensiones le corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo más que podremos hacer es apoyar aquellas causas que creamos justas. Un abrazo.

Julián Beaumont: Enhorabuena Dani. ¿Piensa dar un impulso decidido a la logística: Tren Directo, Puerto Seco, C.A.E. con inversiones de verdad para atraer empresas del sector y evitar que nos sigan sobrepasando todos los vecinos?

Muchas gracias. Por supuesto. Este Alcalde va a ser todo lo reivindicativo que merece nuestra ciudad independientemente del color político de los gobiernos autonómico y nacional. En materia de infraestructuras y dotaciones del Estado y la Junta también. Un saludo.

José Antonio Perea: ¿Va a sacar del cajón y cumplir los proyectos aprobados por todos, incluidos ustedes?

La licitación y ejecución de todos los proyectos e inversiones que contempla el presupuesto en vigor va a ser nuestra principal prioridad. Un saludo.

Presen: Enhorabuena señor alcalde. Por favor, visite el parque de Fuentes Blancas, está penoso. La hierba, las vallas... El parque nuevo de los columpios ¿con arena? Faltan más mesas con techo, más cocinas, más baños públicos. Revisad el contrato con la empresa que lleva el bar-restaurante, que tiene muchas posibilidades como conciertos, fiestas de cumpleaños, comidas para grupos... S.O.S. al parque de Fuentes Blancas.

Al parque de Fuentes Blancas acudo no menos de dos o tres veces por semana a correr. Soy consciente de las necesidades que existen sobre las infraestructuras y el mobiliario del parque, y sobre su mantenimiento. El nuevo concejal delegado de medio ambiente lo tiene ya muy presente. Un saludo.

NM: ¿Qué pasará con el Mercado Norte?

Se tirará el actual y se construirá uno nuevo en base al anteproyecto ya a aprobado por los arquitectos de Félix Escribano y AJO. Conjuntamente actuaremos sobre la plaza Hortelanos y la plaza España