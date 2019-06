¿Quién es quién en el Ayuntamiento de Burgos? (IX) Díez: «Entro en política porque lo considero una oportunidad de continuar lo que estado haciendo desde el movimiento vecinal» Adolfo Díez / Aythami Pérez El concejal socialista asegura que formar parte del Ayuntamiento de Burgos no ha sido una decisión fácil, puesto que «tengo que compatibilizarlo con mi trabajo profesional» CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 20 junio 2019, 13:50

Siete de los once concejales el Partido Socialista se estrenan en el Ayuntamiento de Burgos. Solo el alcalde, Daniel de la Rosa, y los ediles Nuria Barrio, David Jurado y Blanca Carpintero formaron parte del grupo del PSOE en el Consistorio burgalés durante el mandato pasado. Entre los nuevos figura el independiente Adolfo Díez, que llega al Salón de Plenos de la Casa Consistorial procedente del asociacionismo vecinal. Es técnico superior de Electrónica y trabaja desde hace 32 años en Enagás (Empresa Nacional del Gas). Además está casado y tiene dos hijos.

- ¿Desde cuándo milita en política?

- Nunca he militado en política, entro ahora a través de la candidatura del Psoe al Ayuntamiento de Burgos, tras el ofrecimiento que me realiza Daniel de la Rosa, al que agradezco esta oportunidad que me brinda de poder trabajar en beneficio de los ciudadanos de Burgos.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- Aunque la decisión no ha sido fácil, pues tengo que compatibilizarlo con mi trabajo profesional, decido entrar en política porque considero una oportunidad, ahora desde un ámbito superior, de continuar haciendo lo que estado haciendo toda la vida desde el movimiento vecinal, que es mejorar las condiciones de los vecinos y de su entorno, pues llevo 20 años en este cometido presidiendo la asociación de vecinos de Villafría y perteneciendo a organizaciones como la Federación de Vecinos, Cavecal, Consejo de salud, o diferentes plataformas que se han ido creando (Infraestructuras públicas, Nuevo Hospital o Sanidad Pública). Por otra parte, y quizás más relevante e importante, la decisión de entrar en política es la afinidad a la persona y al programa que lidera Daniel de la Rosa, al que considero honesto, trabajador, capaz, comprometido, con ganas de darle otro aire a esta ciudad y que contagia la ilusión de alcanzar la alcaldía para desencorsetar esta ciudad y elevarla al nivel que le corresponde.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Trabajo, compromiso y mi mejor voluntad para desarrollar nuestro programa electoral, que ha sido respaldado por la mayoría de los burgaleses. Conforme a estas consignas quiero aportar, por una parte, mis conocimientos técnicos adquiridos en mi desempeño profesional, soluciones y mejoras en los Servicios técnicos del Ayuntamiento y, por otra parte, mi experiencia y conocimiento de la problemática del tejido asociativo, fomentar la colaboración participativa y situar al asociacionismo vecinal en la posición que le corresponde.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- Normalmente en el coche privado. Hay que tener en cuenta que mi domicilio está situado en un barrio periférico, que esta distanciado y aislado de la trama urbana. Aunque se dispone de transporte público, este no tiene una eficaz correspondencia de las líneas. Por otra parte no se dispone de carril bici que conecte Villafría con la red de la ciudad, lo que hace inseguro el uso de la misma.

«No me veo como alcalde, acabo de entrar en política y para nada esta dentro de mis pretensiones. Mis planes ahora pasan por cumplir con la mejor voluntad y de la mejor forma posible las funciones y obligaciones que se me otorguen»

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

- Pues si se dieran solución a las cuestiones planteadas en la anterior pregunta, priorizaría el desplazamiento a la ciudad en transporte público, en bicicleta o andando, puesto que por la ciudad, por sus características y dimensiones, se anda muy bien.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- Procuro, siempre que la disponibilidad me lo permite, andar diariamente unos cincuenta minutos, que es lo que se tarda ida y vuelta desde Villafría a Cótar. También me gusta andar en bicicleta, el bricolaje, la música, ver las grandes series de televisión y por supuesto las actividades familiares y de amigos.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- Difícil determinar un lugar preferido de Burgos. En el ámbito medioambiental diría que el parque lineal del Rio Vena y el de Fuentes Blancas, pero he de reconocer que cuando recibo visitas de fuera lo preferente es mostrarles nuestro patrimonio artístico y, especialmente, la Catedral de Burgos y su entorno de calles del casco histórico.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- Resido en Villafría. Es el barrio en el que nací, aunque en 1961 era ayuntamiento propio. Se incorporó al de Burgos en 1969. En Villafría he residido toda mi vida, primero en la casa de mis padres y posteriormente al formar una familia en una vivienda que me construí y vivo actualmente.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- Difícil respuesta. Los dos son productos típicos de Burgos, los dos me gustan y uno no sustituye a otro. Puedo inclinarme por uno o por otro, pero si tengo que escoger uno, escojo la cecina de San Pedro de la Fuente por el hecho de poner en valor el proceso artesanal y laborioso. Su elaboración conlleva varios días de preparación.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

- Sí, sé que es la celebración de la victoria de los cristianos sobre los musulmanes en la batalla de las Naves de Tolosa en 1212, en el reinado de Alfonso VIII. Es una celebración genuina de Burgos conocida también como Fiesta del Parral. Está ligada al Corpus y está declarada de Interés Turístico Regional.

- ¿En el futuro se ve como alcalde?

- No, no me veo como alcalde. Acabo de entrar en política y eso no está dentro de mis pretensiones. Ahora mis planes pasan por cumplir, con la mejor voluntad y de la mejor forma posible, las funciones y obligaciones que se me otorguen. Soy muy consciente de la dificultad y responsabilidad que asumo, pero lo afronto como una oportunidad de trabajar en un proyecto que sin duda va ser beneficioso para la ciudad de Burgos.