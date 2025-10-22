Entra en servicio un tramo de la última fase del Bulevar hasta la glorieta de la Universidad Está previsto que la obra se extienda hasta el mes de diciembre, después de dar servicio al primer tramo este miércoles

Julio César Rico Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:23

La última fase del Bulevar del Ferrocarril, que conecta el vial que va al puente de la Universidad y la N-120 terminará en el mes de diciembre, pero este miércoles ha entrado en servicio un pequeño tramo que comunica la glorieta recién construida con la de la Universidad, en la calle Villadiego. También en el mismo Bulevar otro trono lleva al cruce con el camino de Villargámar.

Se trata de una actuación que figuraba entre las prioridades de la alc.aldesa, Cristina Ayala, y que suponía cerrar el anillo del Bulevar y reducir el tráfico de la calle Arlés, paralela a esta actuación. Se trata de una obra de 3,5 millones de euros y ocho meses de plazo que se habrá completado en dos meses con su entronque con la glorieta que se está construyendo en la antigua N-120 a la altura del Barrio del Pilar

Ayala ha visitado este miércoles las obras junto con el vicealcalde y presidente de Urbanismo, Juan Manuel Manso, con técnicos de la Gerencia y con el delegado de la Junta de Castilla y León, en Burgos, Roberto Saiz. Con esta vía «se cierra el anillo interior» para el que la administración regional ha aportado 628.000 euros.

Este tramo es un nuevo vial de 830 metros y supone también la adecuación de 500 metros de otro vial ya existente. Se ha mejorado con la puesta en servicio de un carril bici segregado, nueva iluminación y más seguridad en el tráfico vial. Se completa con dos glorietas. La alcaldesa de Burgos ha puesto el acento en una acción, que incluye «a plantación de 500 nuevos árboles, y una mejora ostensible de las aceras.

Ayala ha indicado que se estuviera el nombre, darle a la nueva rotonda que conecta el Bulevar del ferrocarril con el vial del puente de la Universidad.

En este sentido, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha valorado el trabajo de su equipo de Gobierno en materia de inversiones. Tanto es así que, a fecha actual, el Ejecutivo local tiene entre manos «una inversión conjunta de 45 millones de euros en ejecución».

Entre ellas, el cierre del anillo oeste del Bulevar del Ferrocarril que ha visitado este miércoles.