El equipo de Gobierno nombrará un comité de expertos para designar un nuevo vicesecretario Francisco Javier Pindado (derecha) será nombrado próximamente secretario del Ayuntamiento / PCR Desde la salida de Alfonso Manero, el actual vicesecretario pasará a ocupar su plaza y dejará una vacante que desde el equipo de Gobierno piensan cubrir inmediatamente ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Viernes, 6 septiembre 2019, 20:04

La Secretaría del Ayuntamiento de Burgos lleva años convulsos desde el nombramiento de Alfonso Manero como secretario, tras la jubilación de Juan Antonio Torres Limorte y parece que seguirá siendo así. El equipo de Gobierno, en la mesa negociadora celebrada hoy, ha anunciado su intención de nombrar un vicesecretario en cuanto el actual, Francisco Javier Pindado, que viene ocupando la doble función, ocupe oficialmente la de secretario.

Según explica la concejala socialista Blanca Carpintero, en cuanto se publique en el BOE el nombramiento de Pindado, se nombrará un vicesecretario mediante la fórmula de libre designación que establece la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Antes de la modificación de la RPT en 2008 el acceso a las plazas de secretario y vicesecretario era a través de oposición.

Sin embargo, para que no ocurra como con el nombramiento de Manero por el ex alcalde Javier Lacalle y su fundamentación insuficiente que acabó en los tribunales, el PSOE nombrará una comisión de expertos, cuyo número de participantes y personas está por concretar. Los expertos emitirán un informe no vinculante al que se podrá acoger o no el alcalde, Daniel de la Rosa, para nombrar el vicesecretario.

Desde Cs critican que los socialistas apoyaran en enero de 2018 una proposición de Cs por la que se pedía acabar con la libre designación y volver al sistema de oposición y ahora vuelvan a recurrir al sistema que recoge la RPT actual. De hecho, en un comunicado emitido por los naranjas, se insiste que un puesto que percibe 91.279 euros debe de alcanzarse mediante un procedimiento «abierto y transparente» en el que «primen méritos y capacidad».

Cabe recordar que el Ayuntamiento lleva varios meses con la vacante de secretario sin cubrir y que es el actual vicesecretario el que trata de sacar adelante los expedientes en solitario.