Cristóbal Álvarez, Andrea Ballesteros y Faustino Díez. JCR

Escolares de 10 años experimentarán el mismo trabajo de sus padres en empresas de Burgos

Se trata de una iniciativa en la que van a experimentar a modo de programa piloto este tipo de actividad, los colegios de Saldaña, maristas, Jesuitas y Niño Jesús. Esta iniciativa «busca acercar la industria al aula»,

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Acercar a la realidad de un niño o una niña de 10 años qué tipo de trabajo realiza su padre o su madre en una fábrica de la ciudad y desarrollar y potenciar posibles vocaciones. Son solo dos de los objetivos que se han planteado el Ayuntamiento de Burgos y los colegios de Jesuitas, Maristas, Saldaña y Niño Jesús para escolares que cursan 5º de Primaria.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), ha presentado el proyecto 'Jóvenes Industriales', una iniciativa educativa, cultural e industrial que «une escuela, empresa y ciudad» con un objetivo claro: «acercar la industria burgalesa niños y niñas de 10 años», como ha explicado la presidenta de Pro Burgos, Andrea Ballesteros.

El programa se va a desarrollar en cinco semanas entre los días 5 de noviembre y 3 de diciembre. El Marco será el espacio expositivo Burgos Industria, que va a ver cómo se transforma en una fábrica. Los alumnos van a fichar en el acceso, se les va a facilitar ropa de trabajo, monos chalecos o cascos. Escucharán la sirena de cada turno de trabajo y lo harán junto con profesionales y jubilados de las empresas que van a participar en este evento como son Constancia Tobepal, Grupo Antolin, Pepsico y Cerámicas Gala.

Además Smurfit Westrock colabora con el proyecto aportando prototipos de cartón sobre los que van a trabajar los niños en estas jornadas, como el «vehículo simbólico que se empleará en las actividades de automoción».

Los directores de los colegios, jesuitas, Cristóbal Álvarez, y Niño Jesús, Faustino Díez, han subrayado la importancia de esta iniciativa que «busca acercar la industria al aula», mostrando a los escolares que muchos de los objetos que utilizan a diario se fabrican en Burgos, al tiempo que refuerza el «orgullo de pertenencia» a una ciudad con una larga tradición industrial y un modelo basado en la innovación, el trabajo y la colaboración.

Para Faustino Díez es algo «muy ilusionante que los niños van a coger con fuerza» e ilusión. Entiende que es un acierto pedagógico, como lo es «aprovechar también el potencial empresarial» de Burgos.

Por su parte, Cristóbal Álvarez ha subrayado la importancia de esta iniciativa, porque este tipo de experiencias «ayudan a orientar, experimentar y a crear y tejer alianzas». Estima que es importante iniciar una orientación vocacional «temprana, honesta y ambiciosa».

Según ha detallado Ballesteros, el programa se va a iniciar el 5 de noviembre con alumnos del colegio Niño Jesús que abrirán la experiencia junto al Grupo Antolin, diseñando y fabricando componentes de automoción en cartón. El 12 de noviembre, será el turno de Saldaña, que trabajará con Cerámicas Gala para modelar en arcilla piezas sanitarias.

El 19 de noviembre, Maristas colaborará con Constantia Flexibles, aprendiendo cómo se crean envases con films reales para productos inventados por ellos mismos. El 26 de noviembre, Jesuitas participará junto a Pepsico- Matutano, diseñando su propio pack de snacks y reflexionando sobre hábitos saludables y sostenibilidad. Cerrará este ciclo, la presencia conjunta el 3 de diciembre, de alumnos de Maristas y Jesuitas que compartirán una jornada conjunta de automoción, reutilizando la estructura creada en la primera semana.

Estas cinco jornadas constituyen la fase piloto del proyecto, que permitirá evaluar resultados, ajustar dinámicas y preparar «su ampliación» a lo largo de 2026, con la incorporación de más centros, más empresas y nuevas experiencias industriales.

Te puede interesar

