Niegan que Burgos sufra una plaga de ratas pese al incremento de los controles La aparición la semana pasada de un roedor en un establecimiento de hostelería del centro de Burgos ha levantado la sospecha de que puede existir una plaga de estos animales

Julio César Rico Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 14:35

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño ha sido rotundo este martes al afirmar de manera tajante que en Burgos «no existe una plaga de ratas». Es más, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no difunda informaciones que no tienen ninguna base. La alarma social saltaba cuando dueños de locales hacían pública a través de las redes sociales la presencia de una enorme rata, en un expositor de un local de hostelería céntrico.

Como un reguero de pólvora corrió por toda la ciudad, especialmente en el centro histórico, lugar en el que se acumulan más locales y viviendas desocupadas, que pueden ser fruto de la plaga de roedores. Niño ha asegurado que las quejas han ascendido a «algo más de cien» en los últimos días, pero que no se pone tampoco un número excesivo dado que muchas de ellas son llamadas repetitivas sobre el mismo hecho y otras son de particulares y afectan a ámbitos que no son de competencia del propio Ayuntamiento como locales, comunidades de vecinos y otras.

Ha indicado que el Ayuntamiento de Burgos trata sobre las plagas en aquellos campos, en los que es competente como «el alcantarillado, o las redes públicas». Sin embargo, el Consistorio no puede actuar en locales privados, comunidades de vecinos o locales que no sean de su competencia. En dichos casos, el responsable es el propietario. En febrero de este 2025 se pudo observar a una rata dándose un festín en el centro.

Reforzar algunas áreas

El trabajo del Ayuntamiento consiste en el control de plagas, comprobando que los tratamientos «son efectivos y siguen activos». Realizan un continuo seguimiento de estos tratamientos durante todo el año y estima que la respuesta municipal «es rápida». El concejal, advierte de que las competencias del Consistorio son sobre sus redes de saneamiento, y no pueden hacer tratamientos en vía pública.

También, recientemente, el grupo municipal del PSOE advertía de que haría falta reforzar algunas áreas municipales, con en concreto, la de sanidad y Medio Ambiente para llevar a cabo un mejor control de estas plagas. En este sentido, niño ha reconocido que el área trabaja en ampliar el número de trabajadores para incrementar la implementación de más protocolos.

Y con respecto a otra de las plagas que a la ciudad, como son las palomas, niño, ha advertido de que ha disminuido el número de quejas sobre la presencia de estas aves. No obstante, desde el Ayuntamiento se lleva a cabo una exhaustiva labor de captura de la paloma torcaz, que es un ejemplar que produce muchos más daños y que es más complicado su captura. En Burgos se recogen entre 2.000 y 3.000 ejemplares al año.

Plan de Salud

Otra prioridad del área de Sanidad es evaluar la salud del municipio. Por ello se va a contratar los servicios de una empresa para realizar el II Plan de Salud de la ciudad. El fin es realizar «un análisis» de la situación de la salud en el municipio, determinando los principales problemas de salud no detectables o que están infravalorados y que pueden constituir algún tipo de problema social.

Este documento es estratégico y «orientará la gestión de la salud pública» en el ámbito de Burgos. Está previsto que tenga unas líneas de acción claves para mejorar las condiciones de vida de la población. Servirá para establecer un diagnóstico de la salud en Burgos, establecer objetivos y prioridades

Además, en la reunión de este martes se ha aprobado mediante reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura emitida por la Protectora de Animales Scooby, por importe de 11.827,6 euros, correspondiente al servicio de gestión del centro municipal de atención a animales domésticos y control de las colonias felinas de Burgos realizado durante el mes de agosto de 2025.

Carlos Niño ha explicado que en la comisión se ha dado cuenta de la actuación de la empresa Albero que lleva el control «sobre la supervisión del contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria» que realiza Urbaser. En el mes de julio, se la sancionó por «diversas irregularidades».