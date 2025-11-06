La nueva oficina de turismo de Burgos que irá a la Casa de los Gigantillos abrirá en verano de 2026 La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la redacción del proyecto que culminará con el traslado del ente desde el Citur

La nueva oficina de turismo de Burgos, proyectada por el Ayuntamiento en la actual sede de la Casa de los Gigantillos, ha dado un paso más con la aprobación en la Junta de Gobierno de este jueves del proyecto de acondicionamiento, tal y como ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

La actuación, con un presupuesto de 168.734 euros, contempla el acondicionamiento y reforma integral del espacio, situado en los bajos del Teatro Principal, con el objetivo de que la nueva oficina pueda estar operativa en el verano de 2026.

Ballesteros ha subrayado que la futura ubicación, «a pie de calle y con gran visibilidad», responde a la apuesta del Ayuntamiento por reforzar la atención directa al visitante y mejorar los datos turísticos de Burgos, que en los últimos meses han mostrado cierta ralentización en el número de consultas atendidas en el actual Citur.

El diseño del nuevo espacio mantendrá una estética acorde a las salas del Teatro Principal, con una imagen moderna y funcional que refuerce el atractivo de la zona monumental.

En cuanto al actual local de Citur, ubicado en la calle Nuño Rasura, pasará a destinarse a «usos administrativos» una vez se complete el traslado.

Este proyecto se enmarca en la estrategia municipal de modernización de la oferta turística y mejora de la imagen de Burgos, que también prevé nuevas acciones de promoción y señalización en los principales puntos de interés.

Queda pendiente, sin embargo, resolver el destino del museo de los Gigantillos, figura expresiva del patrimonio intangible de la ciudad, para que no quede marginado en favor del nuevo uso.

