La obra del edificio de Policía y Bomberos llegará a tiempo para garantizar los fondos europeos El proyecto modificado asciende a 358.441 euros, lo que eleva el coste total del contrato a 7,66 millones de euros y amplía el plazo de ejecución 24 días hasta febrero de 2026

Julio César Rico Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local de Burgos ha aprobado el proyecto modificado número 1 de las obras de rehabilitación integral sostenible de la sede de Policía Local y Bomberos. Según han detallado, «el importe modificado asciende a 358.441 euros». Con esta cifra, se ajustan los costes de la actuación sobre el edificio que albergará las nuevas dependencias de la Policía Local y Bomberos.

La idea es recepcionar la obra el 12 de febrero de 2026 y llegar a tiempo para justificar las certificaciones de la subvención de más de tres millones concedida por Europa. El plazo permite cumplir con lo requerido por Europa a la hora de justificar la subvención que se concedió en su día. De ahí la importancia que Urbanismo le da a esta obra, con la supervisión de las certificaciones para que se llegue a tiempo a la justificación.

Incremento del 5%

La portavoz ha recordado los datos iniciales de adjudicación de la obra para contextualizar este ajuste. Esta cantidad supone un 4,91% de incremento sobre el precio del contrato, que fue adjudicado el 27 de junio de 2024 a Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, por un precio de 7.303.140 euros, con una baja del 3,98%.

La previsión de la obra indicaba que el plazo de ejecución estaría fijado en 17 meses y con una garantía de cinco años. Así, con el modificado actual, «se mantiene el equilibrio económico de la actuación» dentro de los márgenes habituales en este tipo de obras.

Nuevo programa de obras

Con el incremento presupuestario, también va aparejado el nuevo calendario de la obra. Por ello, la Junta de Gobierno de Burgos ha aprobado «una nueva programación de las obras» presentada por el proyecto modificado número 1. La portavoz ha añadido que «se amplía el plazo de ejecución en 24 días naturales» y que «se fija la finalización de las mismas el 12 de febrero de 2026». Esta prórroga, según ha explicado, permitirá ajustar los tiempos de ejecución «sin comprometer los objetivos» marcados por los fondos europeos con los que se financia parte del proyecto.

En este sentido, ha destacado que esta obra tiene «prioridad absoluta» por parte de la sección de Urbanismo, encargada de supervisar los proyectos municipales de este tipo. La portavoz ha valorado «la implicación técnica y administrativa en la tramitación y seguimiento de la obra».