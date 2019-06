¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (XI) Ovejero: «Quiero dinamizar la interactuación del Ayuntamiento con el conjunto de la sociedad en diferentes ámbitos» María Dolores Ovejero / Aythami Pérez Nuevos concejales en el Ayuntamiento La edil del PSOE entra en política municipal «interesada por el trabajo realizado junto a Daniel de la Rosa» CÉSAR CEINOS Burgos Sábado, 22 junio 2019, 13:48

La concejala socialista María Dolores Ovejero entra en el Ayuntamiento de Burgos con experiencia como edil. De 2015 a 2019 formó parte del Consistorio de Torrecilla del Monte y el pasado sábado dio el salto a la capital provincial. Nació en Burgos hace 61 años, tiene dos hijos, trabaja en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y está afiliada al PSOE desde 2002, aunque anteriormente ya era simpatizante.

- ¿Por qué ha decidido entrar en política municipal?

- Por un lado, y desde mi incorporación a la Ejecutiva Municipal durante 4 años, interesada por el trabajo realizado junto a Daniel de la Rosa y, por otro, tras la experiencia como concejala en un pueblo de la provincia, que ha sido muy positiva.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Dinamizar su interactuación con el conjunto de la sociedad en los diferentes ámbitos: empresa, artísticos, sectores menos favorecidos y donde se me considere necesaria.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- En coche al trabajo (por horario y flexibilidad), y en autobús o andando el resto del tiempo.

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

De la forma que lo hago, mejorando, eso sí, la peatonalidad.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- Me encanta el cine, teatro, ver exposiciones, reunirme con amigos, caminar por el campo o montaña, leer y buscar nueva información sobre temas que desconozco.

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

-No tengo preferencia especial porque de Burgos me gusta casi todo, como caminar por la zona medieval y descubrir nuevos rincones. Además, también me gusta subir al Castillo, Paseo de la Isla, El Parral o Huelgas.

- ¿En qué Barrio de Burgos reside?

En el denominado casco histórico alto, en las faldas del Castillo.

¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

Las dos cosas. Para qué renunciar a una siendo tan ricas ambas.

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

Si, el Corpus Chico se celebra únicamente en Burgos como conmemoración de la victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 al día siguiente de la festividad del Corpus. Desfila una reproducción del pendón de la mencionada batalla.

- ¿En el futuro se ve como alcaldesa?

- No me veo en ese cargo por diferentes motivos así que lo he descartado por completo.