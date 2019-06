¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (XV) Paredes: «Me gustaría contribuir al desarrollo en el ámbito social y participativo de la ciudadanía» Aída Estrella Paredes, tomando posesión de su cargo de concejala. / Aythami Pérez Nuevos concejales en el Ayuntamiento de Burgos La concejala socialista comenta que es «urgente instaurar en el ayuntamiento un enfoque de género que realmente indague en todas las áreas para que se puedan realizar acciones que conviertan a esta ciudad en un modelo de democracia» CÉSAR CEINOS Burgos Miércoles, 26 junio 2019, 14:41

Aída Estrella Paredes García era la décimo segunda candidata de la lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Burgos, pero tomó posesión del cargo de concejala después de que Jésica Villanueva rechazara entrar en la Corporación municipal de la ciudad del Arlanzón. Nació hace 41 años en Lima, si bien explica que su residencia familiar siempre ha estado en el barrio de Gamonal. Actualmente está soltera, tiene dos hijas mayores de edad y es técnica en violencia de Género y en Educación Infantil.

- ¿Desde cuándo milita en política?

- Comencé mi militancia en el PSOE y en Juventudes Socialistas en el año 2007.

- ¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- Creo que el entorno político realmente no se decide, son los hechos los que te van colocando a ti en un lado u otro. En mi caso siempre he intentado colaborar activamente en distintas asociaciones y colectivos de mi ciudad y considero que es aquí, en la política municipal, donde existe un trato más directo con las personas que, al fin y al cabo, es para quienes está hecha la política.

- ¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Me gustaría contribuir al desarrollo de esta ciudad en el ámbito social y participativo de la ciudadanía. Creo que debería haber mucha más participación, no sólo de grupos politizados sino de todo tipo. Sobre todo de las mujeres, que debemos tomar de una vez las riendas de la vida social donde siempre hemos estado en segundo plano. Es urgente instaurar en el ayuntamiento un enfoque de género que realmente indague en todas las áreas para que se puedan realizar acciones que conviertan a esta ciudad en un modelo de democracia y, por tanto, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Debemos adaptar las ciudades a sus usos y no al contrario.

- ¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- La mayor parte de las veces andando y en autobús.

- ¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

- Me gustaría hacerlo en bici, cosa que he aprendido hace prácticamente muy poco, pero no tengo aún la suficiente confianza como para moverme arriesgándome junto a los coches en el carril bici del bulevar o pegada a los viandantes en muchos otros tramos.

- ¿A qué dedica el tiempo libre?

- Sobre todo a mantener larguísimas conversaciones con mis hijas, de las que aprendo mucho cada día. El resto del tiempo me gusta ver series, leer, salir de cañas con mis amigas o ir al gimnasio, aunque esto último debería hacerlo más.

«El futuro no existe, el tiempo es ahora, y ahora quien debe ser alcalde es Daniel de la Rosa, que es a quien las vecinas y vecinos de Burgos han elegido mayoritariamente para ocupar ese cargo»

- ¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- Burgos es una ciudad preciosa, de inmenso valor paisajístico como el Castillo, Fuentes Blancas, la Isla o la vereda del Arlanzón. Además, existen lugares que te trasladan a otras épocas como sus calles céntricas o la Catedral. Me encantan todos y cada uno de ellos, pero si tengo que elegir me inclino más por el valor sentimental y es la plaza nueva de Gamonal y su entorno, donde he pasado gran parte de mi infancia y donde sigo volviendo cada fin de semana a dar paseos cuando salgo de casa de mis padres.

- ¿En qué barrio de Burgos reside?

- En Capiscol.

- ¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- Soy una persona de buen comer y me encanta la morcilla. Siempre que me voy de vacaciones a algún lado llevo morcilla a mis amistades, aunque no me sienta demasiado bien, aunque la cecina ¡es un vicio!

- ¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

Es una celebración de celebraciones, es una fiesta civil, religiosa y militar que tiene lugar el jueves siguiente al Corpus en el que se recuerda la victoria de la batalla de las navas de Tolosa. Aunque como todas las festividades tiene también un origen pagano relacionado con la próxima llegada del verano y el mantenimiento de las cosechas.

- ¿En el futuro se ve como alcaldesa?

El futuro no existe, el tiempo es ahora y ahora quien debe ser alcalde es Daniel de la Rosa, que es a quien las vecinas y vecinos de Burgos han elegido mayoritariamente para ocupar ese cargo, representando al único partido de progreso e igualdad capaz de hacerlo.