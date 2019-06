Podemos será «apoyo referente» para el PSOE pero no «socio preferente» ni entrará en junta de gobierno Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos / Ricardo Ordóñez | ICAL La relación entre PSOE y Podemos es «realmente buena» y los dos concejales de la formación morada trabajarán con los socialistas porque ahora suman más trece PATRICIA CARRO Burgos Martes, 18 junio 2019, 12:33

Podemos ha demostrado su predisposición a colaborar con el gobierno de Daniel de la Rosa, y si bien será un «apoyo referente» para los socialistas, el alcalde ya ha matizado que no será «socio preferente» ni entrará en la Junta de Gobierno Local. La relación entre el PSOE y Podemos es «realmente buena», ha explicado el regidor, quien se muestra abierto a colaborar con todos aquellos que se quieran sumar al «gobierno progresista» que echó a andar el pasado sábado.

El portavoz de Podemos, Raúl Salinero, quiere convertirse en el agente del cambio en Burgos, porque «Podemos va a ser la garantía del cambio en la ciudad», ha asegurado. Cierto es que los dos concejales de la formación morada no suman 14 con los once del PSOE, sin embargo, Salinero apunta que, a día de hoy, trece suman más que siete, cinco y dos, pues PP, Cs y Vox no están unidos.

Por ese motivo, Salinero ha aprovechado la reunión institucional de esta mañana para plantear al alcalde cuatro propuestas «urgentes», que deberían estar resueltas antes de acabar el verano. Se trata de modificar la ordenanza fiscal para hacer gratuitas las escuelas infantiles; también modificar el PGOU para impedir la proliferaciónde salas de juego; apostar por el deporte base, con bonificaciones del 75% en instalaciones municipales; y cambiar las bases reguladoras de las suvenciones para las fiestas de los barrios, que tanta polémica han suscitado.

Son medidas «suficientes», ha indicado, para «sacar a la ciudad del impasse» en el que ha vivido los últimos años. Y el PSOE ha acogido sin problema las propuestas, pues son compartidas y algunas, como el tema de las ayudas a los barrios para sus fiestas, iban ya en el programa electoral de los socialistas. De la Rosa ha asegurado que, «en cuanto tengan capacidad formal para corregir la situación», lo harán, para «salvar las fiestas hasta final de año».

Por otra parte, Raúl Salinero no valora la decisión del PSOE de ofrecer a Cs entrar en el gobierno municipal. «Es algo que tiene que hacer» y, desde Podemos, no tienen intención de realizar «valoraciones en negativo». El portavoz de Podemos ha insistido en que «hemos venido a construir, no ha impedir».