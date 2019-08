Podemos lamenta que la apertura puntual del Fondo Norte generará más gastos al Ayuntamiento Estadio Municipal de El Plantío / CC El responsable de Deportes de la formación morada, Israel Hernando, explica que para habilitar la grada ha sido necesaria la elaboración de planes específicos de emergencia, de autoprotección y de seguridad CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 29 agosto 2019, 12:17

Podemos ha lamentado que la apertura este domingo de la grada Fondo Norte del estadio municipal de El Plantío para los aficionados que vayan a disfrutar del Burgos Club de Fútbol - Deportivo Alavés B generará más gastos al Ayuntamiento que no estaban previstos en la reforma del campo de fútbol.

Según ha explicado esta mañana el responsable de Deportes de la formación morada, Israel Hernando, habilitar esta zona del estadio, que aún está en obras, para el próximo partido del combinado blanquinegro ha conllevado la elaboración de planes específicos de emergencia, de autoprotección y de seguridad, lo que ha generado un desembolso al Consistorio, aunque tampoco ha podido cifrar concretamente este gasto. Además, se sumará el coste de los cinco vigilantes que deberán estar en la grada durante el partido, ha añadido el concejal Raúl Salinero.

Podemos, que si bien -dada la situación actual- tampoco se ha mostrado totalmente en contra de la apertura del Fondo Norte, ha asegurado que la entrada de aficionados puede provocar problemas a la obra, como retrasos a la hora de entregar la intervención o la aparición de desperfectos que el constructor alegue que no ha cometido y no quiera repararlo. Hernando ha recordado que existe el precedente del Coliseum. «La empresa no quería hacerse responsable de una serie de cuestiones después de usarse», ha manifestado.

Por último, tanto Salinero como Hernando han culpado de esta situación al Partido Popular, al que han acusado de cometer una «falta de respeto a los ciudadanos, a los abonados del Burgos CF y al club».

«Es vergonzoso que el PP salga a dar lecciones de cómo estan las instalaciones deportivas. Debería pedir disculpas por lo mal que han hecho las cosas», ha manifestado el concejal. Por su parte, el responsable de Deportes de Podemos ha llegado a afirmar que el actual equipo de Gobierno debería «pasar al minuta» de estos costes a los 'populares'.