Edificio del Fórum Evolución de Burgos, sede de ProBurgos. BC

ProBurgos reforzará su actividad en 2026 con un presupuesto de 6,3 millones de euros

La presidenta de la sociedad, Andrea Ballesteros, ha detallado que supone un 4,75 % más que el año pasado, y que en este ejercicio dos millones van a ir al área de Industria, Turismo y Congresos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:13

Dar un impulso más fuerte al área de industria, turismo y congresos, con una aportación de algo más de dos millones de euros, es el objetivo de la Sociedad para la Promoción de Burgos (ProBurgos). La presidenta de la entidad, Andrea Ballesteros, ha presentado un presupuesto de 6,3 millones de euros para 2026. Ha detallado que este crecimiento en el área de industria y turismo supone un 2,37 % sobre el crecimiento general de las cuentas.

Con estas cuentas para el año 2026, la idea de ProBurgos es reforzar la proyección económica, cultural y turística de Burgos. En este sentido, la presidenta de la sociedad ha explicado que el objetivo es «consolidar y estabilizar» la entidad en el próximo ejercicio, tras los crecimientos de años anteriores.

ProBurgos quiere mantener «un alto nivel de actividad y una gestión responsable». Un crecimiento que también llega derivado «de la gestión directa del aparcamiento de la Plaza de España de Burgos», asumida por la entidad el pasado mes de julio.

Ejecución presupuestaria

En la sesión del Consejo de Administración de este viernes, Ballesteros ha informado sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Así, la ejecución del gasto global alcanza «2,8 millones de euros», lo que supone el 47 % del presupuesto anual y representa un incremento del 7,88 % respecto al mismo periodo de 2023.

Encuentro Europeo

El Consejo de Administración ha aprobado nuevas actuaciones estratégicas y el fortalecimiento de Burgos «en su proyección exterior». Entre ellas destaca la celebración en Burgos del I Encuentro Europeo de Ciudades Creativas UNESCO, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre.

Se trata de un foro internacional organizado con motivo del décimo aniversario de la designación de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

Cristina Gutiérrez, embajadora

El Consejo aprobó también el patrocinio del proyecto deportivo de la piloto Cristina Gutiérrez, campeona del Rally Dakar 2024. Actuará como 'Embajadora Internacional de Burgos', «vinculando su imagen a la marca Burgos 2031» y difundiendo sus valores de «talento, esfuerzo, igualdad y superación» en sus competiciones, ha detallado Ballesteros.

