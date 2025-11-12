Respaldo unánime del Ayuntamiento de Burgos al Tren Directo en el octavo aniversario del plante Los tres grupos municipales, PP, PSOE y Vox,se han unido en una sola voz para reiterar el compromiso de ciudad y la provincia para reclamar la reapertura del tren directo

Julio César Rico Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:12 Comenta Compartir

Pocas veces existe consenso entre los tres grupos municipales. La reivindicación sobre el tren directo ha logrado unir a los grupos del PP, PSOOE y Vox, en una sola voz para reiterar el compromiso de la ciudad que clama por la reapertura del tren directo Burgos-Aranda-Madrid.

Los grupos políticos se unen por primera vez a las manifestaciones ciudadanas, encabezadas por la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), que cada sábado reclama la apertura de la línea clausurada hace ahora 14 años.

Así, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en un tono muy conciliador cercano y cómplice, ha reunido este miércoles delante de la prensa a su portavoz, Andrea Ballesteros; al portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores; y al del PSOE, Josué Temiño, junto al secretario de Socibur, Carlos Temiño, para pedir al Gobierno, este caso del PSOE pero si llegara otro del PP, de la misma forma, que reabra la línea 102.

Y es que para la alcaldesa, como para el resto de los corporativos y ciudadanía en general, reabrir la línea es una cuestión política. Por eso, ha apelado a la sensibilidad política de los gobernantes, «sean del partido que sean» porque como ha afirmado, el tren sólo será una realidad cuando haya «intención política»; y ha enfatizado que ni un minuto antes ni un minuto después», insistiendo en que la competencia es del Gobierno central.

Una línea que pasa por el túnel de Somosierra, en Robregordo, y donde quedó sepultadas hace 14 años una bateadora que realizaba tareas de mantenimiento. Desde 2011, la máquina sigue allí y la línea clausurada entre Aranda y Madrid.

La regidora ha precisado que el objetivo «no es que salga la bateadora, sino que haya tráfico entre Burgos, Aranda y Madrid». Así, ha dado las gracias a Socibur por «mantener viva» una reivindicación fundamental, «esencial y necesaria para el desarrollo de la ciudad», ha precisado, que iniciaron hace ocho años de la iniciativa del arquitecto Pedro del Barrio.

Ayala ha destacado que el proyecto del tren directo tiene diferentes connotaciones «económicas, sociales y medioambientales» que hacen «prioritario retomar la línea» para las mercancías. Además, ha valorado la «unidad de acción entre la política y la sociedad civil» y ha agradecido la presencia de los portavoces de los tres grupos municipales.

Óscar Puente

Ayala ha invitado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a visitar la ciudad para conocer de primera mano «por qué se reclama esta infraestructura,» creyendo de que se le podría convencer, «no desde el enfrentamiento político, sino desde el sentido común». La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado «una ayuda logística para que haya trenes multicliente a Valencia», lo que demuestra «la necesidad de reforzar nuestras conexiones en tren y reconectarlas no solo a través de Valladolid, sino de forma directa a través de Aranda».

En el acto también han intervenido los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Vox, Josué Temiño y Fernando Martínez-Acitores, respectivamente. El primero ha reafirmado que el Grupo Socialista mantiene «la misma posición respecto al tren directo», independientemente de quién esté al frente del Gobierno; y ha defendido su reapertura «por ser una oportunidad más para la ciudad. Ha recordado que el Ministerio de Transportes está trabajando en un estudio técnico de viabilidad económica al que se han incorporado alegaciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero, y ha confiado en que «en las próximas semanas se puedan conocer sus conclusiones».

Por su parte, Acitores ha asegurado que la línea Madrid-Aranda-Burgos «es fundamental para la economía de Burgos» y ha celebrado el acuerdo de todos los grupos. El portavoz de Vox ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada este sábado a las 13.15 horas en la Plaza Mayor, donde se recordará el octavo aniversario del plante.

Desde la asociación Socibur, Carlos Temiño ha agradecido el respaldo unánime de los tres grupos municipales y ha insistido en que «esta infraestructura más pronto que tarde tiene que estar en marcha, porque la necesita la provincia de Burgos, la necesita Segovia, la necesita Madrid y la necesita España».

Temiño ha reclamado que «por encima de las discrepancias políticas legítimas», esté el interés general y la defensa del progreso y del futuro de la provincia, subrayando que la sociedad burgalesa tiene que «visualizar que todos estamos de acuerdo en que esta infraestructura es vital para la ciudad», ha apuntado.